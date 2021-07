Kæmpe vægttab: - Det er uvirkeligt

Sex tre dage i streg

Den positive udvikling udmønter sig også i en øget sexlyst for parret, og i programmet kan de fortælle, at de for første gang længe har haft sex tre dage i streg.

- Hvordan føles det at skulle lukke hele Danmark ind i noget så intimt som jeres sexliv?

- Da vi sagde ja til programmet, lovede vi hinanden, at vi skulle være 100 procent ærlige, hvis vi skulle have det ud af det, som vi håbede på. Selvfølgelig kan det være grænseoverskridende at sidde og se det nu, men det var vigtigt for os at kunne kende os selv i det. Så jeg har det okay med det, siger Lasse.

- Vi er 100 procent ærlige, og vi kan snakke helt åbent om det. Jeg håber da, at de fleste danskere har et godt sexliv, så jeg tænker heller ikke, at det er nogen overraskelse, at vi også har et, siger Simone og griner.

Parret håber, at deres åbenhed kan være til inspiration for andre.

- Vi er også selv blevet inspireret af de tidligere sæsoner. Men hvis ikke man er åben om livets problemer, så kan man heller ikke inspirere nogen, som har samme problemer. Det kræver, at der er nogen, der står frem, som folk kan spejle sig i, siger Lasse.