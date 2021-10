Kæmpe vægttab efter tv-kur

Selvom Simon Jul til at begynde med var noget skeptisk over metoderne i tv-programmet '12 uger i helvede', må man sige, at den 44-årige komiker, musiker, skuespiller og vært er kommet efter det.

I sæsonafslutningen på programmet viser det sig, at Simon Jul har tabt sig hele 17,4 kilo ved at følge den stramme kost- og træningsplan.

- Du starter på 109 og lander på 91,6 kilo. Shit mand. Det er eddermaneme flot, Simon. Det er virkelig, virkelig flot, lyder det fra programmets ekspert, Tor Andersen, til Simon Jul.

Simon Jul har da også tænkt sig at holde fast i nogle af de vaner, han har fået i programmet.

- Rent fysisk har jeg jo tabt mig, og jeg har jo helt klart lært, at med en 44-årig mandekrop i min tilstand er det nødvendigt at have nogle encounters med træningscentret et par gange om ugen, siger han og fortsætter:

- Det kan jeg mærke, at det accepterer jeg ligeså stille, at det kommer til at blive en ting i min hverdag.

Foruden Simon Jul har blandt andre Esben Dalgaard og Anne Louise Hassing udsat dem selv for programmets ekstreme trænings- og kostforløb, der ikke levner plads til så meget som en krumme kage. Bliv klogere på konceptet her.

'12 uger i helvede' kan ses på discovery+.