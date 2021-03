Kæmpede med angst i årevis: - Jeg VILLE bare være glad

Glad, selvsikker og klar med en kæk bemærkning.

Sådan fremstod 12-årige Liva lørdag aften, da hun bagte cupcakes og et lækkert mesterværk i 'Den store juniorbagedyst', men sådan har den unge hobbybager langt fra altid haft det.

Fra hun var helt lille, har Liva kæmpet med angst. Så at hun har mod og overskud til at medvirke i den populære kagekonkurrence, er en kæmpe sejr.

- Jeg var ikke ret gammel, da jeg fik diagnosen. Jeg har haft det rigtig skidt og har gået til et utal af psykologer og har været med i mange forløb, for at få det bedre, siger Liva til Ekstra Bladet.

Som andre, der er ramt af angst, havde Liva svært ved at se, hvordan hun skulle få det bedre og komme ud af angstens faste greb i hende.

- På et tidspunkt blev jeg anbefalet endnu en ny psykolog, og jeg kunne mærke med det samme, at hun var god. Samtidig startede jeg også til dans, fortæller Liva, der dog mener, at den helt store ændring kom indefra.

- Jeg besluttede mig for, at jeg ville have det godt. Jeg ville bare være glad. På en eller anden måde virkede det. Når jeg tænker på det nu, føles det som om, det var fra den ene dag til den anden, at jeg fik det godt, men det var det selvfølgelig ikke, siger hun.

Klar til juniorbagedyst: Far har også været med

Hvor viljen og kraften til at vende angsten ryggen kom fra, har Liva svært ved at forklare.

- Men det var en helt afgørende beslutning. Den kom dybt indefra, for den slags kan man ikke blive påduttet. Angsten er noget, jeg har gået med. Min familie og venner har selvfølgelig været en del af den - men det var mig, der følte den. Derfor var det også kun mig, der for alvor kunne gøre noget ved den, siger hun.

I dag fylder angst ikke længere noget i Livas liv.

- Og det kan jeg blandt andet takke bagedysten for. I lang tid havde jeg angst for angsten - altså for at den skulle komme tilbage, men nu har jeg fundet ud af, at jeg godt kan blive presset eller sur og ked af det, uden at få angst, siger Liva og fortæller, at netop pres og krav til hende tidligere kunne udløse angsten.

- Derfor var mine forældre også meget i tvivl om, hvorvidt det var smart, at jeg skulle deltage. Men jeg fik lov, og det er jeg så glad for, for nu ved jeg, at jeg er angstfri.

Selvom Liva har været gennem nogle barske år, hvor angsten har fyldt meget, så er hun i dag nået dertil, hvor hun faktisk ikke ville have været det foruden.

- Jeg har lært så meget at det. Jeg ved, at der altid er lys forude, for jeg er kommet igennem det og er blevet stærkere af det. Jeg har lært at sætte ord på mine følelser og forholde mig til dem, og det tror jeg er godt, siger Liva, der sammen med sin familie har valgt at være helt åbne om hendes nu tidligere lidelse.

- Vi har altid talt og fortalt åbent om det i min familie. Det har aldrig været et tabu for mig. Det har jeg fundet ud af, at det er for mange, og det er meget chokerende og gavner i hvert fald ingenting.

Hvordan det går Liva videre i 'Den store juniorbagedyst' kan ses de kommende lørdag på DR1.

Her er deltagerne i 'Den store juniorbagedyst' Liva, 12 år. Fra Kastrup William, 13 år. Fra Vester Aaby Nora, 13 år. Fra Værløse Andreas, 12 år. Fra Nørre Nebel Emma Larsen, 14 år. Fra Sønderborg Abbitha, 15 år. Fra Humlebæk Karl, 14 år. Fra København Malou, 14 år. Fra Ulfborg

