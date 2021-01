Kære 'Sara & Monopolet'/'Mads & A-holdet

Jeg er af en større dansk avis blevet bedt om at anmelde jeres dilemma-show, som jeg i årevis har elsket at hade. Jeg har derfor et par spørgsmål, som jeg håber, I vil diskutere i programmerne:

Hvad berettiger diverse berømtheder som jer til at være eksperter på almindelige menneskers liv?

Har I nogensinde fået et spørgsmål, hvor I følte jer usikre på svaret, og derfor undlod at kloge jer?

Og endelig:

Hånden på hjertet, tror I, folkene bag programmerne selv finder på alle disse relativt banale spørgsmål?

Og slutteligt har I måske en mening om, hvorvidt sådan én som jeg overhovedet skal anmelde sådan nogle som jer?

Dog vil jeg lige sige at jeg har mange års erfaring med at lave radio for både P1, P3 og 24syv, hvor jeg selv har udfærdiget og beværtet koncepter af svingende kvalitet.

Jeg kan forstå at 'Mads & Monopolet' i de sidste 18 år har haft en hulens masse lyttere, især efter brevkassen røg over på P4, der som bekendt er danskernes foretrukne lydtapet.

Latterlig diskussion

Jeg undrer mig blot over hvorfor, lige så vel som jeg finder det latterligt, at flere profiler nu mener at have opfundet ‘konceptet’, hvorfor det tilsyneladende alligevel ikke er udtænkt af DR’s bamsemaskot Mads Steffensen.

Han har dog alligevel ranet ‘konceptet’ med over til en podcast-tjeneste ved navn Podimo, hvilket i mine ører lyder lidt som podagra, altså urinsyregigt i storetåen. Meget smertefuldt, skulle jeg hilse og sige, min ekskone fik det i Thailand engang. Har panelet i øvrigt nogle gode råd mod det? Nej vel, for I er jo bare celebrities uden deciderede fagkundskaber indenfor fysisk og sjælelig lindring - er det ikke rigtig forstået?

Nå, men for det første er det kun i medieverdenen, at man kan skændes om, hvorvidt en radiofonisk brevkasse er et koncept, man kan have patent på. Det er lige så lidt et koncept som tre kendisser, der skal lægge ører til diverse amatørers håbefulde sang, hvis du spørger mig. Brevkassen blev således opfundet nogenlunde samtidig med brevet, må vi antage.

Bliv hjemme!

Den simple idé om at lade et panel af kendisser rådgive på det jævne til de jævne ejer ingen. Derfor har vi nu både 'Sara & Monopolet’ OG 'Mads & A-holdet', og måske spørger I som panel jer selv: Skal vi gå med Sara eller Mads? Det er et sandt dilemma, men jeg er villig til at komme med et hurtigt svar i hoftehøjde: Bliv hjemme! I fremstår enormt elitære og selvfede, som I sidder dér og kloger jer på almindelige menneskers i-landsproblemer.

Efter min mening ville det give mere mening, hvis man indkaldte kvalificerede fagfolk såsom psykologer, filosoffer og sognepræster til at afklare, hvem der egentlig har det største problem, når man skriver ind med et dilemma à la: Min ven smasker og bøvser, hvad gør jeg?

Jeg må så spørge: Hvem har det største problem? Samfundet, smaskeren eller brevskriveren, der ikke selv er i stand til at rette lidt på sin ven? Eller måske panelet, fordi I ikke får bedre spørgsmål?

Man kunne selvfølgelig også lade være med at sende hele to af den slags ulideligt småborgerlige programmer, men lige så vel som I må anerkende min eksistens som mavesur kritiker, må jeg naturligvis også anerkende jeres eksistens som medieliderlige kendisser.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sara Bro havde blandt andet Lars Løkke Rasmussen som en del af sit monopol. Foto: Uffe Weng/DR

Hvis I ikke har hørt hinandens programmer, så lad mig hurtigt opridse.

Bøvse/smaske-dilemmaet var første spørgsmål til panelet, da Sara Bro overtog Steffensens stol på P4. Med sig havde hun TV2’s Cecilie Beck, der på radio har en stemme som en mand, ham Søren fra Aqua, der alligevel altid er i medierne, og ikke mindst Lars Løkke Rasmussen, som må siges at have begge sine små ben godt nede i jorden.

’Få styr på manererne’, lød det fra eks-statsministen. Såre simpelt, men derfor skulle der i sagens natur alligevel ævlebævles i timevis om stort og små, mest småt, og man må sige om Sara Bro, at hun er sød og sjov, men indtil videre ikke helt har Mads Steffensens evne til at give banaliterne det skud af lommefilosofisk ufarlighed, der gør programmet så folkekært. Det var simpelthen for seriøs en omgang. Jeg tror, de trofaste lyttere vil have det meget mere letbenet.

Tomme klicheer

Ovre på A-holdet havde Mads medbragt sig Hella Joof, berømt for sin rummelige ironi, dernæst Sofie Linde, berømt for sin middelmådighed, og allerværst Søren Pind, der fremturede så jovialt med sang og sludren, at han nok havde matchet bedre til en julefrokost i Grøften for afdankede politikere.

Men altså, panelet elskede at høre sig selv fjolle på indforstået facon med Mads som ligegyldighedernes lokofører: Min kæreste vil gerne være sæddonor, er det ok? Jeg er tømrer med psoriasis, er det en god idé at blive elektriker i stedet? Skal jeg bruge plastikpose eller mulepose, når jeg handler ind? Det sidste var noget, jeg fandt på, men det matcher ligegyldigheden.

- Hvis man vælger med hjertet, kommer pengene rullende af sig selv, sagde Hella.

- Man skal aldrig gøre noget, man ikke har lyst til, sagde Pind.

Det besvarer jo alle spørgsmål og alligevel ikke. Det er i grunden langt ude, at man på den måde kan få status af orakel ved at smide om sig med tomme klicheer.

Hvis I som paneler ikke hørte hinanden, kan jeg kort opsummere: Eliten bilder sig selv og pøblen ind, at de har et klogt svar på et dumt spørgsmål.

Jeg har også et fast svar til lytterne: Find selv ud af det, tal med en ven eller en psykolog. Eller skriv ind med et dilemma, man KAN tage alvorligt og som rækker ud over hverdagens first world problems. Men igen, jeg er jo ikke lytter, så hvorfor skal jeg have en mening?

Det kan jeg godt svare på. Det er fordi, en større dansk avis betaler mig for at have en holdning. På den måde går tingene i ring for os alle. To hurtige ekstra-spørgsmål:

Hvor meget får I egentlig for at stille op til den form for selvpromovering?

Og er det egentlig ikke et ægte dilemma, om man skal sige ja eller nej til at sidde i panelet?

Vh.

Anmelderen

