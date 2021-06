Kærlighed i luften på 'Paradise Hotel'

En tydeligt rørt Lea måtte sige farvel til sin trofaste partner Sinan i tirsdagens afsnit af 'Paradise Hotel'.

- Det var så hårdt. Man ved jo ikke, hvornår man igen kommer til at se hinanden, siger Lea til Ekstra Bladet.

Men kort tid efter, Sinan har forladt det luksuriøse hotel, er smilet igen at finde på Leas læber. Det skyldes hotellets nye gæst Nikolai, som allerede ved sin ankomst stjal Leas opmærksomhed.

- Ham den nye Nikolai ser meget godt ud, lyder det fra Lea i aftenens afsnit.

Viser stor interesse

Og hotellets nye gæst er heller ikke bleg for at vise sin store interesse for Lea.

- Den jeg håber på at skabe kemi med i aften, det er Lea, siger Nikolai.

Foto: Nent Group

Til Ekstra Bladet fortæller Lea, at Nikolai kom ind på hotellet på det helt rigtige tidspunkt.

- Det var super rart, og måske er jeg mega bagklog, men jeg var nok meget sårbar, efter Sinan røg ud. Men det var godt for mig, at Nikolai kom ind, fordi så fik jeg lidt opmærksomhed.

Lea lægger heller ikke skjul på, at Nikolai hurtigt fik hende på andre tanker.

- Han var bare så sød, smilende og imødekommende. Han havde en anden vibe, som de andre fyre på hotellet ikke havde. Det hjalp meget. I helingsprocessen, siger Lea.

Utroligt sød

Også Nikolai fortæller, hvordan han ikke kunne modstå Leas søde smil.

- Det giver jo nærmest sig selv, hvorfor man synes, at en pige som hende er så sød, fortæller Nikolai om sin umiddelbare tiltrækning af Lea til Ekstra Bladet.

- Jeg synes jo Lea er en utroligt sød pige, og det er jeg jo ikke den eneste, der synes. Det syntes nærmest hele hotellet, forklarer han.

Men den ekstra opmærksomhed på de to fra de andre deltagere gjorde, at det hele blev gejlet lidt for meget op.

- Alle på hotellet havde mere fokus på det i starten. Det var med til at give mere 'hype' omkring det.

Selvom de to deltageres flirteri fik meget opmærksomhed, så var der trods alt en god grund til, at de kiggede lidt ekstra på hinanden.

- Da jeg kommer ind, som jeg forstod det, så mente Lea, at der endelig kom en fyr, som hun faktisk syntes var sød og knapt så drengerøvsagtig, fortæller han.

Onsdag aften kan du helt eksklusivt se Reality Awards her på ekstrabladet.dk. Vi er med hele vejen og giver dig alt det eksklusive indhold hele aftenen.