Hvor mange har egentlig fundet kærligheden på tv i de største danske datingprogrammer? Få svaret her

Tv-fladen flyder over med datingprogrammer, hvor deltagerne håber at finde kærligheden enten med hjælp fra eksperter, eller fordi den eneste ene helt tilfældigt dukker op i bunken af kærestebreve.

Men hvilket program har egentlig størst succes, når det kommer til at få romantikken til at blomstre? Ekstra Bladet giver dig overblikket her.