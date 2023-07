Kærligheden blomstrer igen: Ny kvinde tatoverer Boris

Boris Hiort fik sidste rose af Mette Sommer i Danmarks første udgave af 'Bachelorette', men rosenbladene holdt ikke længe.

Parret forsøgte ellers at give forholdet en reel chance efter optagelserne og ønskede begge, at de kunne videreføre de magiske stunder fra Mexico hjemme i Danmark.

De endte dog med at kaste håndklædet i ringen og sandede, at de var for forskellige hjemme i regnfulde Danmark.

Mette Sommer har i dag genfundet kærligheden i en gammel flamme og svæver i øjeblikket rundt på en lyserød sky med sin nye kæreste.

I ekstraprogrammet af 'Bachelorette', der blev optaget for et par uger siden, kunne Boris også fortælle, at han havde fundet en ny flamme.

Det holdt dog ikke mellem dem, og i dag kan Boris afsløre, at en ny kvinde er skyld i smilet på hans læber og blækken i hans hud.

- Vi har mødt hinanden for en uges tid siden, det er meget nyt. Hun er dejlig og skør, hun gør mig bare glad, siger en glad Boris, der endnu ikke er klar til at fortælle, hvem han har kastet Amors pil efter.

- Alting til sin tid, siger han.

Blev tatoveret af ny flamme

Selvom parret kun har kendt hinanden i en lille uge, så har hun fået lov til at markere sig selv for livet i hans bare hud. Hun har nemlig allerede lavet en tatovering på ham.

- Det var bare en sjov bytur. Det var sjov og ballade. Det var en konge idé hun fik, at hun måtte tatovere mig og så strege tatoveringen ud igen, så kun hun ved, hvad der står, siger Boris og fortæller, at han endnu ikke har tatoveret hende.

På billedet ses tatoveringen, som Boris' flamme har lavet. Foto: Privatfoto

Men det er altså ikke første gang, at Boris lader sig tatotvere af kvinder, han dater. Det samme gjorde Mette og Julie også på den røde løber, da de så Boris allerførste gang.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan det går bejlerne fra 'Bachelorette' i dag, så læs mere her.