Kærligheden brast

Matilde, der er medvirkende i DR-programmet 'De dyre piger' er blevet single, efter tre års kærlighed.

I programmet bliver seerne præsenteret for Matildes, nu daværende, kæreste, da han er med hende inde for at få lavet filler i kæbelinjen.

Nu danner de ikke længere par, fortæller Matilde til Ekstra Bladet.

- Der var en episode, som er langt fra min virkelighed. Det skabte kaos, og derfor er vi ikke længere kærester og heller ikke på god fod, siger Matilde og fortæller, at det var kæresten, der valgte at gå fra hende.

Årsagen til bruddet har Matilde valgt at holde privat, men i en story på Instagram deler hun et sort billede med tilhørende tekst 'Jeg håber, at du behandler hende bedre'.

- Jeg har heldigvis gode venner, veninder og familie, der er her, siger Matilde.

Parret boede sammen i en lejlighed, og nu står Matilde derfor uden bolig.

Programmet 'De dyre piger' kan ses på DR3, hvor vi møder fem unge kvinder, der alle lever livet i sus og dus.