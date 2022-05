Kærligheden brast

'Kærlighed hvor kragerne vender' er slut. En har fundet kærligheden, en anden leder, en tredje tager den med ro og en ønsker ikke at stille op til interview

Det er efterhånden mange måneder siden, at kameraerne i TV 2-programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender' lukkede og slukkede, og vi forlod de fire par.

Dengang blomstrede kærligheden mellem flere af parrerne.

Nicolai og Kamilla var kærester, Cille fik nøglen til Kaspers lejlighed, og Malou og Morten datede. Men meget er sket siden, at pigerne vendte retur til Lolland-Falster. Nu fortæller de, hvordan det er gået siden.

Både Sabrina og Kamilla forsøgte at vinde Nicolais hjerte. Foto: Blu/TV 2.

Kamilla Bech

Det slog i den grad gnister mellem den 30-årige Nicolai Groes og 29-årige Kamilla Bech. Men kærligheden mellem de to holdt kun i et par måneder, fortæller Kamilla til Ekstra Bladet.

- Selvom vi havde mange fælles interesser, så vi var bare virkelig forskellige i den måde, vi er på, siger Kamilla Bech og fortsætter:

- Efter et par måneder faldt forelskelsen. Vi Passede måske ikke så godt sammen, som det så ud på tv.

Men selvom det ikke gik med Nikolai Groes, der til TV 2 fortæller, at han har fået en ny kæreste, så er Kamilla Bech ikke selv på jagt.

- Jeg passer bare mig selv. Jeg går ikke og leder efter kærligheden lige nu, jeg tager den bare med ro, fortæller Kamilla Bech.

Cille Sauer

Et andet par, det også slog godt og grundigt gnister hos, var Cille Sauer og Kasper Bendixen. Og det på trods af, at Kasper først valgte Christie.

I det sidste afsnit af 'Kærlighed hvor kragerne vender', så man Cille Sauer få en nøgle til Kaspers lejlighed. Men noget kunne tyde på, at hun nok har afleveret den tilbage igen. For de to danner nemlig ikke længere par.

- Det gik godt i et par måneder, men så fandt vi hurtigt ud af, at det der med at bo langt fra hinanden, ikke var så nemt, fortæller Cille Sauer, og fortsætter:

- Der var ikke rigtig kontakt til sidst. Den døde bare. Vi havde ikke noget at snakke om. Hvis vi snakkede om noget, var det arbejde.

Cille Sauer med sin nye kæreste. Foto: Privat

Men selvom kærligheden ikke var, hvor kragerne vender for Cille. Så har hun alligevel fundet kærligheden. Til Ekstra Bladet fortæller Cille Sauer, at de to har har kendt hinanden i halvandet års tid.

- Han har altid stået der. Jeg har bare ikke kunne se det. Men nu har jeg åbnet op for ham og lukket ham ind. Det er så dejligt.

Kasper Bendixen fortæller til TV 2, at han også har fundet kærligheden.

Malou Gade

Musikken var sød mellem Malou Gade og Morten Jørgensen, der datede videre efter programmet. Men heller ikke Malou fandt kærligheden, hvor kragerne vender.

- Vi datede i en måneds tid efter. Sidst, vi hinanden, var i slutningen af oktober, fortæller Malou Gade til Ekstra Bladet.

- Men han er bare ikke manden for mig alligevel. Vi havde nogle forskellige værdier, fortsætter Malou Gade, der stadigvæk er single og leder efter den rigtige.

Både Malou og Dorthe kæmpede om Mortens hjerte. Foto: TV 2

Christie Bruun

Det har for Ekstra Bladet ikke været muligt at få en status fra Christie Bruun.