Kaldte Vermund 'racist': Fjernet af DR

Når det nyeste afsnit af 'Gift ved første blik' løber over skærmen torsdag aften på DR, er det en noget anderledes udgave, seerne bliver præsenteret for end først tiltænkt.

En speciel diskussion imellem parret Michael Lundberg (36) og hans kone Pernille Lundsgaard (28) er nemlig i sidste øjeblik blevet fjernet og klippet om af DR.

Programmet nåede dog inden da at blive sendt ud til diverse danske medier.

I sekvensen, der omhandler Vermund, som Ekstra Bladet har set, ser man, hvordan Michael og Pernille flytter sammen på Langeland, og hvordan det til at starte med kører på skinner og er den rene idyl.

Men stemningen imellem parret, der placerer sig langt fra hinanden rent politisk, tager en drejning, da samtalen falder på Nye Borgerlige og deres partileder Pernille Vermund.

Michael er nemlig langtfra fan af Nye Borgerliges politiske leder, og det lader han sin hustru vide. Herefter bliver fronterne trukket kraftigt op imellem de to, da Michael kalder Vermund 'racistisk'.

- Michael sagde lige, at Pernille Vermund var racistisk, og sådan noget rammer mig. Jeg føler ikke, man kan sige, at et andet menneske er racist, siger Pernille blandt andet i programmet og forklarer samtidig, at hun tidligere har støttet dem med en vælgererklæring.

Her ses parret på bryllupsrejse. Foto: DR

I programmet fortæller Michael blandt andet, at han finder Vermund 'ekskluderende', fordi der skal meget til, før hun synes, man kan gøre sig fortjent til at være dansker.

De udtalelser mener DR dog tilsyneladende ikke hører sig hjemme i programmet, og de er derfor i al hast blevet fjernet omkring 24 timer inden, programmet skulle sendes. Derfor kan aftenens program i skrivende stund heller ikke findes på DRTV som vanligt.

'Det er groft'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pernille Vermund, der mildest talt er fortørnet over, at DR ikke hurtigere har reageret på udtalelserne i programmet.

- Jeg synes, det er groft at blive kaldt racist. Det tror jeg, de fleste ville synes. Det er en grov udtalelse, siger hun.

- Jeg ville have haft det rigtig skidt med, hvis det her program var kommet ud til danskerne. Jeg synes alene det, at det er blevet sendt ud til anmeldere, er meget belastende. Det er en voldsom beskyldning, og det her er DR, vi taler om. Et statsfinansieret medie, der får milliarder. Det er voldsomt.

Derfor er politikeren glad for, at DR har reageret og fjernet sekvensen. Dog mener hun, at det er sket alt for sent.

- Jeg synes, DR har reageret alt for sent. Det skulle have gjort noget, inden det var blevet sendt ud til anmeldere og medier. DR har et kæmpe ansvar, og jeg synes, det er voldsomt, at det skal komme så vidt, før DR overvejer, om der er noget problematisk i det her program, siger hun.

Pernille Vermund får pludselig en afgørende rolle i 'Gift ved første blik'. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Voldsomt inkriminerende

Pernille Vermund fortæller, at hun ikke har tænkt sig at droppe sagen her. Hun vil nu se, om hun via sine advokater kan gå videre med den.

- Det er voldsomt inkriminerende af DR, og så må vi se, om der er noget, vi kan gøre ved det rent juridisk. Det er jeg i gang med at undersøge.

- Men kan du ikke også forstå, hvis nogle synes, det er en lidt voldsom reaktion? Manden har vel sin ytringsfrihed?

- Jo, det har man. Men vi har også en injurielovgivning, og når man kommer med injurierende udsagn, kan det være behæftet med straf. Havde det her været en mand, der havde talt med sin ven om det på gaden, havde det været noget andet, men det er, når det bliver viderebragt og kommer ud i offentligheden, at det bliver et problem.

Michael og Pernille er meget uenige, når det kommer til politik, og det begynder at trække tænder ud. Foto: Foto: Frederik Lichtenstein/Snowman

Pernille Vermund understreger derfor også, at det er DR, der i hendes øjne har det primære ansvar.

- Jeg kan godt sætte mig ind i, at man i et realityprogram, der går tæt på, kan komme til at tale over sig og ikke lige tænker over, at det hele kommer på tv. Men DR har haft mulighed for at redigere i det længe, og de skal være deres ansvar bevidst, siger hun og fortsætter:

- Det har de så til dels også været. Bare alt for sent, understreger hun.

DR: Det er beklageligt Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få DR til at stille op til et mundtligt interview, men i en mail skriver Anne Garlichs, der er programchef på DR1, følgende som svar på kritikken: 'Der er sendt en version af et afsnit af 'Gift ved første blik' til en række journalister, som desværre ikke er det endelige. Vi har besluttet, at en enkelt scene skal klippes om. Det er beklageligt, og det skulle være rettet fra starten – men det sker af og til, at der er rettelser og at der foretages redaktionelle beslutninger lige op til sendetidspunktet', skriver programchefen og fortsætter: 'Rettelserne er ved at blive foretaget nu, og vi ser frem til at dele endnu et afsnit 'Gift ved første blik' med seerne i aften'. Ekstra Bladet ville gerne stillet det opfølgende spørgsmål, hvorfor udtalelsen om Vermund tilsyneladende er så kontroversiel, at DR ikke vil have det med i programmet og høre, hvad DR siger til Vermunds kritik. Det har dog i skrivende stund ikke været muligt at få svar på, ligesom det ikke har været muligt at få et telefonisk interview med Anne Garlichs. Ekstra Bladet arbejder fortsat på en forklaring og et interview med Anne Garlichs.



Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få et telefonisk interview med Michael, men han gør klart over for Ekstra Bladet, at han og DR har aftalt, at han kun skal svare på spørgsmål via mail om sagen. Ekstra Bladet har endnu ikke fået svar på vores tilsendte spørgsmål. Vis mere Vis mindre

I øjeblikket ruller en ny sæson af 'Gift ved første blik' over skærmen på DR, og her er alt langtfra, som det ser ud på skærmen. Kom med bag kameraet lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du se interview med en række af de tidligere deltagere i 'Gift ved første blik', da vi mødte dem til Reality Awards 2021.

Kaldte Vermund 'racist': Fjernet af DR