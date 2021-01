Kamp til stregen: - Det var fucking vildt

Der var hele tre løver, som kæmpede om at få lov til at investere i det fynske selskab

Der var trukket op til kamp mellem løverne i 'Løvens Hule', da de kæmpede om de to fynboere Mikkel og Torbens gunst. De to fynboer fremlagde deres plan for virksomheden Zerv Aps og det lød som sød musik i løvernes ører.

De to iværksættere Mikkel Normann og Torben Kulmbak har en række webshops og en fysisk butik i Odense, hvor de sælger udstyr til diverse ketcher-sports. Det var noget, løverne kunne se en fremtid i og fik dem derved op på dupperne.

Så meget, at det endte ud i en budkrig mellem de to løver Jacob Riisgaard og Jan Lehrmann, som allierede sig med Jesper Buch. Det endte med, at de to fynboer valgte at takke ja til Jan og Jespers bud på to millioner kroner for 20 procent af deres virksomhed Zerv Aps.

Til Ekstra Bladet forklarer Torben Kulmbak, hvor vild en oplevelse det var at få tilbudt to millioner.

- Vi havde ikke set den komme. Vi havde slet ikke turde håbe på så meget, men vi forventede jo det bedste, fortæller han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

De havde svært ved at skjule deres tilfredshed. Foto: Per Arnesen /DR

Makkerparret er ikke kommet sovende til hverken deres succesfulde virksomhed eller 'Løvens Hule'-pitchen.

- Vi har været i gang i ti år, så vi kan vores ting. Og faktisk var vores pitch blevet klippet meget ned. Vi var jo derinde i en time og 35 minutter, hvor de grillede os om alle tal. Og dem kunne vi selvfølgelig, så det gik, som vi havde håbet, fortæller han stolt.

De helt rigtige

Der var i den grad kamp om makkerparrets gunst og hele tre løver var villige til at smide millioner efter virksomheden.

Jacob Riisgaard stod alene mod Jesper Buch og Jan Lehrmann, som havde dannet en hurtig alliance.

- Det var de tre, vi havde håbet ville være interesseret. Vi har en historik med Jesper Buch og så havde vi gennem nogle andre fået rigtig referencer på Jan, fordi vi havde sparret med nogle tidligere deltagere. Så at de to så kommer med et sambud - det er jo vildt, fortæller Torben.

- Vi var helt oppe at køre. Vi syntes jo bare, at det var så fedt. Hele vejen hjem i bilen fra København til Fyn var vi bare så meget oppe at køre.

Også i torsdagens afsnit af 'Løvernes Hule' kan man fornemme begejstringen. Da makkerparret kommer ud af dommernes klør helskindet og med to millioner i investeringer, er de heller ikke til at få ned med nakken.

- Det var fucking vildt, lyder det, mens de har de største smil på læberne.

Også løverne Jesper Buch og Jan Lehrmann er godt tilfredse. Fra Jan lyder det tørt:

- Det er en god deal, fortæller han til Jesper Buch, mens Jacob Riisgaard ærgrer sig.