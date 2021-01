'Kampen' er i gang: Det sker der med 'Monopolet'

Omvendt forholder det sig med Mads Christensen, som fortæller, at han har sagt ja til at deltage i 'Sara & Monopolet' næste lørdag.

- Jeg har talt med Sara Bro, og det var fin timing, at hun ringede, for jeg var lige blevet enig med mig selv om, at jeg var lidt fornærmet over ikke at have hørt noget, men så ringede hun og inviterede mig til at komme 16. januar. Og det har jeg sagt ja til, siger han.

Han afviser dog bestemt ikke også at gæste 'Mads & A-holdet', hvis det skulle komme på tale.

Foto: Jan Sommer