Kan du kende ham? I dag laver han noget helt andet

Lucas Francis Claver var bare 15 år gammel, da han tilbage i 2009 deltog i anden sæson af 'X Factor' og nåede helt til kvartfinalen.

Fredag aften var han så tilbage i 'X Factor'-studiet for at markere program 200.

I den forbindelse fik Ekstra Bladet en snak med ham om, hvordan det går i dag, mange år efter 'X Factor' sluttede for Lucas Francis Claver.

I dag er det da heller ikke musikken, der fylder hos Lucas Francis Claver:

- Det går godt. Jeg laver en masse radio og podcast. Jeg laver også lidt musik, men det er der ingen, der får lov til at høre. Jeg kan virkelig godt lide at lave radio. Jeg synes, det er dejligt.

Sådan så Lucas Francis Claver ud dengang han var aktuel med 'X Factor'. Foto: Anthon Unger

Ville hellere lave radio

Ifølge Lucas Francis Claver er det et bevidst valg, at han ikke længere beskæftiger sig så meget med musik.

- Jeg har ikke udgivet et eneste album, sagde han og fortsatte:

- Jeg fandt ud af, at jeg synes, det er mega spændende at lave radio. Jeg fandt ud af, at jeg synes, det var meget inspirerende at fortælle andre menneskers historie, sagde han og tilføjede:

- Da jeg kun lavede musik, hvilket jeg gjorde i en årrække, fandt jeg ud af, at man kun møder musikere, som går og piller sig selv i navlen. Nogle der går og oplever sig selv en helt masse. Så jeg ville hellere opleve nogle, der oplevede verden. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal gøre det, så skal jeg ikke have sådan et band ved siden af, og mit band lukkede i 2017.

For Lucas Francis Claver har det da også været det helt rigtige valg.

- Så jeg har brugt tiden fornuftigt på at klemme mig ind i et overfyldt marked af folk, der gerne vil lave podcast, sagde han med et grin.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Så læs mere her.