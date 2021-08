Kan du se ligheden? Går i mosters fodspor

Når den 23-årige frisør fra Ølstykke tjekker ind i 'Ex on the beach', bliver det med en god sjat råd fra en ægte realityveteran.

Den unge kvindes moster er nemlig tidligere realitystjerne Anna Due, der medvirkede i 'Paradise Hotel'.

- Jeg kender lidt til den verden, fordi min moster har været med i 'Paradise', fortæller en glad Sofie og fortsætter:

- Hun har fortalt mig, hvad jeg kan forvente, når jeg er med i reality, og hun har sagt, at jeg jo bare skal være mig selv.

Anna Due medvirkede i 'Paradise Hotel' i 2013. Nu er det hendes nieces tur. Foto: Anita Graversen

Den unge kvinde medvirker ikke i programmet for at få flere følgere på Instagram, men hun har ikke noget imod, hvis folk vil lære hende bedre at kende på de sociale medier.

- Hvis det kommer, så kommer det. Det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at gøre en kæmpe indsats eller noget ekstremt for at få følgere.

Kom med en god salgstale

Alligevel var det chancen for at blive mere eksponeret, der fik overtalt Sofies chef til at lade hende få fri til at tage til villaen på Gran Canaria.

- Det passede faktisk ret dårligt med, at jeg tog afsted, for vi er fuldt bookede. Men jeg solgte den godt til min chef. Jeg sagde, at det ville give flere kunder, fordi jeg jo kom i medierne, og folk jo ville kende os, så vi kunne få en elev, siger hun med et grin.

Ifølge Sofie kommer hun til at bidrage med det gode humør i villaen, og hun har også et helt særligt trick, hvis det bliver kedeligt.

- Hvis folk bliver lidt for tørre, har jeg lært nogle ret vilde strippertricks. Jeg er ikke så atletisk, men jeg stå på hænder, med hovedet hos fyren. Det synes folk er rigtig grinern, lyder det.

Sofie er klar til at give den gas, når hun rammer villaen. Foto: Discovery

Du kan se 'Ex on the beach' på Discovery+ fra 15. august.