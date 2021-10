Kan få millioner i erstatning

Produktionen på 'Rust' er forsikret for maksimalt seks millioner dollars i tilfælde af alvorlige skader eller dødsfald

Natten til fredag dansk tid mistede filmfotograf Halyna Hutchins på tragisk vis livet, da skuespiller Alec Baldwin i en ulykke affyrede en skarpladt revolver mod hende på settet til filmen 'Rust'.

Men skulle hendes efterladte vælge at lægge sag an mod produktionen, er der en klar begrænsning på, hvad de kan vente at få i erstatning.

Det skriver TMZ, der har fået indsigt i produktionens forsikringsvilkår.

Ifølge mediet fremgår det, at produktionen er dækket sådan, at de højest kan udbetale seks millioner dollars (svarende til omtrent 38,4 millioner kroner) i erstatning ved alvorlig skade eller dødsfald på settet.

Som minimum skal erstatningen ifølge den lokale lovgivning i New Mexico lyde på en million dollars.

De seks millioner dollars, som maksimalt kan udbetales, skal ifølge TMZ formentlig deles mellem Halyna Hutchins' familie og instruktør Joel Souza, der også blev ramt af skud.

Desuden er der en mulighed for at rejse en erstatningssag i forbindelse med det strafferetlige.

Alt er på bordet

Politiefterforskningen er da også langt fra slut, og natten til onsdag dansk tid indviede politiet for første gang offentligheden i detaljer.

- I øjeblikket er alt, inklusiv sigtelser, på bordet, lød det fra Mary Carmack-Altwie, der er distriktsanklager i Santa Fe County i den amerikanske delstat New Mexico.

Hun slog desuden fast en gang for alle, at der ikke var tale om en rekvisit, men om en ægte revolver.

Selvom Alec Baldwin blev løsladt med det samme, er der fortsat mulighed for, at et sagsanlæg kan rettes mod ham, har juridisk rådgiver Bryan Sullivan vurderet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Derudover 'enhver, der kom i den mindste form for i kontakt med våbnet', lyder vurderingen fra eksperten.

Halyna Hutchins efterlod sig sin mand, Matthew, og deres fælles otteårige søn, Andros.

Han tidligere fortalt, at Alec Baldwin har været en stor støtte for familien siden ulykken.