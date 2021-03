Det kom som en overraskelse for mange, da det var den unge sangerinde Solveig, der endte i farezonen sammen med Vilson Ferati i gårsdagens 'X Factor'.

Men efter dommernes afstemning kunne Solveig ånde lettet op, og hun kan se frem til, at hun i næste uge skal synge i det femte liveshow.

Farvel og tak

Ekstra Bladet har talt med Solveig, og hun fortæller om, hvordan det var at være upopulær hos seerne.

- Det var rigtig gyseren. Det var sådan lidt, 'kan folk ikke lide mig?'. Men ellers var det jo meget fedt, og jeg følte mig meget sikker med min 'save me'-sang, og det var jo fedt at synge igen, fortæller Solveig.

- Det kunne jeg aldrig finde på

Og selvom det var svært at stå i farezonen, var Solveig nu også meget glad for, at hun i det mindste fik lov til at stå på scenen og synge igen.

- Jo flere gange jeg kan stå på scenen, jo federe. Jeg føler, det er meget enkelt, når jeg bare skal stå og synge, siger Solveig.

Ved sidste liveshow imponerede Solveig dommerne, men denne gang endte hun i farezonen.

Stor ros

Inden hun endte i farezonen, havde Solveig ellers fået stor ros, og Martin Jensen sagde, at hendes performance, havde været den bedste i sæsonen indtil videre. En ros, der kom meget bag på Solveig selv.

- Det var fucking vildt, helt vildt. Jeg var virkelig sådan 'WHAT?', siger Solveig om Martins store roser.

- Jeg kan ikke holde det ud

Martin Jensen var også meget overrasket over at Solveig endte i farezonen, og seerne kunne følge med, mens den nye dommer på det kraftigste overvejede, om han skulle sende sin egen deltager eller Solveig videre.

- Jeg havde set den komme, at Vilson ville stå i farezonen, men ikke sammen med Solveig. Og den eneste grund til at jeg valgte Vilson, var fordi jeg vidste, at Blachman ville stemme Solveig videre, siger Martin Jensen.

