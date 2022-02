'Kandis'-instruktøren taler ud: - Jeg er ærgerlig

Jesper Dalgaard, der står bag tidens mest omtalte dokumentarfilm, 'Kandis for livet', har modtaget megen ros for sit værk, men på det seneste også kritik for - mener nogen - både at udstille de medvirkende og pynte på virkeligheden i filmen. Nu forsvarer han sig

Den levede sit eget stille liv, da den gik i biografen i efteråret i fjor på tærsklen til en ny corona-nedlukning, men da dokumentaren 'Kandis for livet' i sidste uge blev lagt ud til streaming i DR's univers og samtidig blev vist på hovedkanalen i primetime, hvor den hurtigt blev set af op mod en halv million seere, gik omtalen amok og viralt - ikke mindst på sociale medier.

For nok roses filmen, der handler om en række hardcore fans, der lever og ånder for dansktopveteranerne og især forsanger Johnny Hansen, til skyerne af de fleste, men der er også kommet kritik og brummen i krogene.

Dels mener mange, at hovedpersonerne i filmen bliver udstillet som sølle menneskeskæbner, og dels bliver filmens instruktør, Jesper Dalgaard, i bl.a. Jyllands-Posten og på Journalisten.dk anklaget for at manipulere med virkeligheden.

Han har ikke villet stille op klassisk interview med Ekstra Bladet, men til gengæld optræder han i den spritnye udgave af vores podcast 'Kvindetribunalet', hvor han udspurgt af vært Anna Thygesen og Ekstra Bladets journalist René Fredensborg forsvarer sine kunstneriske valg i 'Kandis for livet'.

Selv undskylder han sig med, at han i sådan en film har kunstnerisk frihed, og at det IKKE er et journalistisk projekt, hvor reglerne er klarere for, hvor meget man eventuelt må pynte på virkeligheden.

Mange tror, 'Kandis for livet' er en lalleglad dokumentar om dansktop-bandets meritter, men tværtimod. Den beskriver gennem en række harscore fans en verden, mange ikke kender til, hvor idoldyrkelse og sindsstemning ofte går hånd i hånd. Foto: Stroud Rohde Pearce

Kritiseres for betalt flybillet

Blandt kritikpunkterne er således, at Dalgaard har betalt en rejse til en af de medvirkende, Søren 'Strøm', som i dokumentaren flyver til Spanien for at se sine idoler Kandis spille. Det har blandt andet fået DR til at gå ud at undskylde, at de har en dokumentar liggende, hvor noget strider mod deres interne retningslinjer for dokumentarer med journalistisk indhold.

- Jeg er ked af, at det fremstilles som om, at DR ikke bakker mig op. Det ER ikke et journalistisk stykke arbejde, og det har aldrig været varedeklareret som et stykke journalistisk arbejde (...). Jeg orker næsten ikke at forsvare det. Jeg gider det faktisk ikke rigtigt (...). Jeg er ærgerlig over, at jeg oplever, at min film bliver vurderet på forkerte præmisser, siger Jesper Dahlgaard og fortsætter:

- Selvfølgelig kan man ikke betale kilder, men jeg oplever ikke det her som en betaling eller bestikkelse af vores karakterer. Det var 'Strøm's eget initiativ at komme afsted, og jeg gav ham det som en gave, fordi jeg syntes, at han fortjente det. Det kan jeg ikke se er et problem, eller hvorfor man ikke kan unde ham det, siger Jesper Dahlgaard i 'Kvindetribunalet'.

Placerede julekugle

Dahlgaard har også været kritiseret for selv at placere en julekugle med et billede af Johnny Hansen på et juletræ, som Brødrene Fup danser rundt om i filmen, og for at arrangere en scene, hvor Søren 'Strøm' brænder sin afdøde mors tøj af i et havebål.

Og så lufter René Fredensborg endnu en undren i podcasten:

- Der er ham, der lægger blomster ved Johnny Hansens afdøde ekskones grav (Kandis-fan Henning, som fremstilles ensom og følsom, red.). Pludselig er jeg blevet fortalt, at han rent faktisk HAR en kone, der ikke er med i filmen. Det kan være en af de næste ting, du måske skal forsvare, Jesper - hvorfor du ikke har taget hende med. Det er jo et valg, du kan tage, men det kan godt være, du lige skal forklare?

- René, jeg kan huske, jeg engang for mange år siden blev hyret til at lave et job, hvor jeg havde nogle optagelser med dig en hel dag, og da filmede jeg jo heller ikke dine børn. Vi træffer hele tiden et valg om, hvem der er med i historien og konteksten - konen er ikke vigtig for fortællingen om forholdet mellem Johnny og Henning, siger Jesper Dalgaard.

Bliver ikke udstillet, men set

Anna Thygesen:

- Vi bliver nødt til at tale om uligheden. Og hvor synd det er for de her mennesker. Som kommunikationsdame vil jeg sige, at hvis det her er at udstille nogen, er der også nogle, der skal stille sig op og sige, de er blevet udstillet, er der ikke?

- Jeg synes, det er ekstremt interessant, at den ene lejr synes, det er nogle helt fantastiske sympatiske og rørende ægte portrætter af et Danmark, som vi ikke kender, og den anden har en følelse af, at de her mennesker bliver udstillet. Hvordan kan vi opfatte det SÅ forskelligt? Det synes jeg er et interessant spørgsmål. Jeg kan afsløre, at alle gerne ville være med i filmen. De følte sig ikke udstillet. De følte sig SET.

- Det her film er ikke repræsentativ for hele Kandis' fankultur. Som instruktør har jeg lavet et udvalg af karakterer, der passer godt sammen fortællingsmæssigt, og som afsmitter hinanden. Det, de har tilfælles, er, at de bruger Kandis som terapi - i mindre eller større grad. Jeg synes også, at kritikken (af, at de skulle være udstillet, red.) er medvirkende til at fastholde dem som stakler og frarøve dem deres integritet og dømmekraft. Hvad nu, hvis de her mennesker rent faktisk er ekstremt kloge og reflekterende - og kan udvide din egen lille verden?

Lyt til hele interviewet med Jesper Dalgaard i 'Kvindetribunalet' her.