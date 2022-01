Kandis Johnny: Jeg fik et wake up call

- Jeg har aldrig tænkt over det med kosten, og hvad den betyder for min sundhed - mit fokus har været på musikken, Måske var det derfor, jeg sagde ja, da jeg blev spurgt om, jeg ville være med i 'Junkfood-eksperimentet. For at se, hvad der ville ske, siger den 56-årige sanger fra Hurup.

- Folk spurgte, 'hvordan tør du', men jeg blev nysgerrig.

Resultatet af tre uger udelukkende på junkfood blev for hans vedkommende ganske skræmmende med blandt andet over et kilo ekstra fedt omkring de indre organer og et i forvejen højt blodtryk, der tordnede i vejret.

Lægerne havde dårligt nyt til Johnny Hansen i forbindelse med tv-eksperimentet. Foto: TV2

Tv-stationens mission var i samarbejde med professor Bente Klarlund at undersøge, hvordan et massivt indtag af junkfood påvirker vores helbred - med de fire kendte danskere Johnny Hansen, Mette Blomsterberg, Christian Degn og Rikke Hørlykke som forsøgskaniner.

- Var det med livet som indsats, at du deltog?

- Ja, det blev det jo faktisk, erkender han og fortsætter:

- Jeg har da længe vejet for meget og haft for højt blodtryk, men min gamle læge på omkring de 70 har hele tiden sagt 'rolig nu', så resultatet af eksperimentet var virkelig et wake up call.

Undervejs i forsøget oplevede han også, at koncentrationen svigtede. Også når han var ude at optræde.

Nu sover jeg godt

En positiv 'bivirkning' ved at deltage i eksperimentet er dog, at Kandis Johnny nu efter mange år endelig kan få sig en ordentlig nattesøvn Som led i de mange undersøgelser i forbindelse med programmet fik han nemlig konstateret søvnapnø i svær grad.

– Det er et problem, der i mange år har generet min kones nattesøvn, fortæller han.

Diagnosen forklarede den træthed, han jævnligt følte om dagen, men slog hen som stress.

- I dag har jeg fået en maskine - en slags maske, som jeg sover med, og så kan Gitte også få nattero. Søvnen betyder, at kroppen får fred til at restituere, siger han og fortæller, at masken og den deraf bedre søvn har betydet, at hans blodtryk er faldet og i dag ligger på 135/83.

- Så nu har jeg en 'happy wife', griner han.

Johnny Hansen har genne årene prøvet et hav af slankekure, uden den store succes, men efter sin deltagelse i programmet har han smidt fire-fem kilo.

- Jeg har opdaget, at det faktisk er muligt at købe salat på tanken, når man er på landevejen.

Og selv om han faktisk har fået en pizza opkaldt efter sig på det lokale pizzaria i Hurup, er det efterhånden blevet sjældent, at han kigger forbi, fortæller han.

'Junkfood-eksperimentet' kan opleves på TV2 fra 27. januar.