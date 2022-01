Kaos inden bryllup: - Et kæmpe chok

Med en dugfrisk positiv coronatest i lommen og to uger til bryllup så det sort ud for 'Årgang 20'-parret Maria og Daniel, da de i sommer havde planlagt at sige ja til hinanden.

Dagen efter sit første vaccine-stik blev Maria testet positiv for corona, og dermed blev der sat en stopper for bryllupsforberedelserne.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at timingen ikke kunne have været værre.

- Det var et kæmpe chok. Det var det værste tidspunkt nogensinde. Der var to og en halv uge til, at vi skulle giftes, og vi havde lagt hele vores opsparing til noget, som vi ikke vidste, om jeg kunne nå at blive rask til.

Og ikke nok med det, så havde 'Årgang 20'-moren købt en for lille brudekjole som motivation for at smide nogle kilo før brylluppet.

- Jeg var virkelig stresset, for når man skal giftes, vil man jo gerne se rigtig godt ud. Man vil jo gerne have, at det hele er perfekt, så jeg havde booket tid til det hele, griner hun.

Det var dog den dårlige samvittighed overfor sønnen Louie, der fyldte allermest hos den unge mor. Louie lider af en nyresygdom, der gør, at han er i risikogruppen.

- Grunden til, at jeg tog vaccinen, var jo mest af alt for Louies skyld. Så jeg var vildt bange for, at jeg kunne være skyld i, at han blev meget syg, fordi jeg ikke havde passet nok på.

Parret blev gift 3. juli 2021. Foto: GG Foto//Gammelgaard Gram foto

Tog fusen på gæsterne

Men Maria blev heldigvis rask tidsnok uden at smitte sin søn, og parret kunne få lov at holde deres drømmebryllup. Og selvom brudekjolen måtte lægges ud, da den stadig var for lille, så forløb aftenen præcis, som de havde drømt om.

Maria og Daniel tog endda fusen på deres gæster, da de midt i deres brudevals brød ud i dans til både 'Gangnam Style' og 'Can't Touch This'.

- Det hele skulle ikke være så traditionelt, vi skulle også have det sjovt. Så det var lige i vores ånd, fortæller Maria.

Dansen gik dog mindre godt, da parret vist havde drukket sig lidt for meget mod til inden da.

- Jeg havde sagt til Daniel, at han nok ikke skulle drikke alt for mange øl. Han huskede ikke helt alle trinene. Men vi var også begge meget nervøse, så jeg havde da også fået et par glas vin inden.

Se parrets utraditionelle dans herunder.

'Årgang 20' kan ses på TV 2 og TV 2 Play.