Kaos, svindlere og tabte milliarder: Nu bliver det til tv-serie

Kryptomarkedet har i de seneste uger været totalt kaos, efter kryptobørsen FTX gik på røven og blev afsløret som svindlere

Ingen har endnu det fulde overblik over den indviklede sag, men for Amazon står det klart, at der er en god historie at fortælle. Derfor har streamingtjenesten allerede nu sat gang i arbejdet på en miniserie om kollapset. Det skriver Variety.

Der er planlagt otte episoder, som Amazon håber at have klar til produktion i foråret 2023. Pilotafsnittet skrives af David Weil, som blandt andet har skabt tv-serien 'Hunters', og serien produceres af AGBO, som Russo-brødrene, Joe og Anthony, står bag.

Ifølge mediet er der også snak om, at brødrene, som blandt andet har instrueret en række Avengers-film, også skal instruere enkelte afsnit.

- Det er et af de mest skamløse svindelnumre, der nogensinde er lavet. Det trækker tråde til mange sektorer - kendisser, politik, forsningsverdenen, tech, kriminalitet, sex, narko og den moderne finansverden. I midten sidder en ekstremt mystisk figur med komplicerede og potentielt farlige motivationer. Vi vil gerne forstå årsagen, siger brødrene til Variety.

FTX blev stiftet i 2019, men det har vist sig at være et pyramidespil. Foto: Stefani Reynolds/Ritzau Scanpix

Kæmpekollaps

Det var midt i november, at FTX pludselig kollapsede og trak store dele af kryptomarkedet med ned. Stifteren Sam Bankman-Fried mistede størstedelen af sin officielle formue, og hurtigt stod det klart, at kryptobørsen havde været ét stort pyramidespil.

Ekstra Bladet talte i sidste uge med den uafhængige økonom Andreas Steno, som forklarede, hvordan det hang sammen.

- De (FTX, red.) har lånt krypto ud til deres søsterselskab og gamblet med dem, og investorerne skal ikke regne med at få pengene igen, sagde Andreas Steno.

- Det her minder meget om et pyramidespil?

- FTX, ved vi nu, var et decideret pyramidespil. De var afhængige af, at der hele tiden kom nye midler ind, fordi ellers ville korthuset vælte, sagde økonomen og beskrev bagmændene som nogle kæmpe svindlere.

30-årige Sam Bankman-Fried stiftede FTX i 2019 og blev hurtigt en superstjerne i kryptoverdenen. Han var god for mange milliarder, men for få uger siden faldt det hele sammen.

11. november trak han sig som direktør for FTX. Posten blev overtaget af John Ray III, der var den advokat, som havde til opgave at rydde op, da Enrons svindel i starten af 00'erne blev afsløret og sendte energiganten i graven. Dagen efter erklærede han selskabet konkurs og gjorde det klart, at der var total kaos i regnskaber og bogføringen hos FTX.

Sagen efterforskes nu af myndighederne og politiet på Bahamas, hvor FTX hører hjemme, og hvor Sam Bankman-Fried bor.