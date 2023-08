Kaotisk start i 'Robinson': Blev ringet op fire timer før

'Robinson'-deltageren Martin Albrechtsen fik først af vide, at han skulle medvirke i programmet få timer inden, at han skulle med flyet

Den tidligere fodboldspiller Martin Albrechtsen, som deltager i dette års sæson af TV 3's 'Robinson', fik en noget kaotisk start på programmet.

Han blev nemlig først ringet op fire timer inden, at han skulle med et fly til den øde ø. Det skriver Se og Hør.

Det skyldtes, at eks-fodboldspilleren først var kommet på en standbyliste til programmet, da han var blevet valgt fra i den sidste del af castingprocessen.

Men noget tyder på, at TV 3 fik et afbud, fordi pludselig blev Martin Albrechtsen nemlig ringet op, fortæller han til Se og Hør:

- Så blev jeg ringet op en dag klokken ti om formiddagen og fik at vide, at jeg skulle med et fly klokken 14.

Ankom senere

Martin Albrecthsen fortæller videre, at hans kone 'ikke var helt tilfreds i øjeblikket', da han stod og skulle af sted med så kort varsel.

Men det har Robinson-aspiranten betalt tilbage ved at tage 'en del tjanser' med børnene efter sin hjemkomst, siger han.

Desuden fortæller Albrechtsen, at det sene opkald betød, at han ankom lidt senere end de andre aspiranter. Men det var okay, fordi 'så var det til gengæld også bare i gang'.

Martin Albrechtsen er tidligere fodboldspiller. Her er han for FC København tilbage i 2002. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Prøvede forrige år

Hvis Albrechtsen ikke var blevet ringet op af casting-holdet bag Robinson i år, så havde det faktisk været andet år i træk, at den tidligere fodboldstjerne måtte se drømmen om 'Robinson' smuldre.

Sidste år prøvede han nemlig også at sende en ansøgning til programmet.

Her blev han dog desværre ikke valgt.

Men i år vendte lykken så for den tidligere fodboldstjerne, og selvom det var på et hængende hår, så kan han altså endelig kalde sig 'Robinson'-deltager.

'Robinson' kan ses på TV 3 og Viaplay fra mandag 4. september.

Superliga og landshold

Før 43-årige Martin Albrechtsen aspirerede efter at blive deltager i 'Robinson', havde han en lang karriere som fodboldspiller.

Han har nemlig både spillet for store klubber som Brøndby IF, FC Midtjylland og FC København i den danske Superliga, hvor han med sidstnævnte klub vandt to danske mesterskaber.

Udover 304 kampe i Superligaen har den tidligere danske forsvarsklippe 118 kampe på CV'et for den engelske Premier League-klub West Bromwich Albion. Han nåede også at have fire optrædener på det danske landshold.

Her kan du læse om alt det, der sker i Robinson, men som ikke kommer med på tv.