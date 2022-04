Kaprer mangeårig TV 2-profil

Journalist, forfatter og tidligere vært på TV 2 Samuel Rachlin skal gøre lytterne af 24syv klogere på Rusland og præsident Vladimir Putin.

Sammen med journalistkollega Uffe Gardel får han nemlig den ugentlige podcast 'Putins verden' på kanalen.

Det oplyser 24syv i en pressemeddelelse.

75-årige Samuel Rachlin har tidligere været TV 2-korrespondent i Moskva og udlandskorrespondent for DR. Han er desuden forfatter til en række bøger, herunder portrætbogen 'Jeg, Putin'.

- Det er virkelig fedt, at Samuel og Uffe har sagt ja til at forsøge at afmystificere Rusland og dets leder. Jeg er sikker på, at der ikke findes bedre kvalificerede folk til opgaven i dette land, siger Anders Christiansen, som er chef for programudvikling på 24syv, i pressemeddelelsen.

Uffe Gardel har også dækket Rusland for blandt andet aviserne Berlingske og Weekendavisen.

I det ugentlige program skal de to garvede journalister diskutere, hvad den russiske præsident har foretaget sig og måske vil foretage sig fremadrettet.

'Putins Verden' udkommer hver tirsdag. Første afsnit kan allerede findes som podcast.