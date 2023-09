Kapret af fjenden: - Jeg håbede det ville ske!

Spoiler-alarm: Aftenens nyvalgte forræder i 'Forræder' havde sat næsen op efter at prøve både at være loyal og forræder, så da bødlerne Sarah Mahfoud og Tine Gøtzsche valgte ham, var han fyr og flamme

Det var en noget overrasket Johannes Nymark, der i aftenens afsnit af 'Forræder' pludselig blev kapret som netop det: Forræder.

Kort efter tog han kutten af og stod ansigt til anaigt med de to 'bødler' - journalist og tv-vært Tine Gøtzsche og bokser Sarah Mahfoud.

Man fornemmer det måske ikke helt på tv, men det var faktisk en drøm, Johannes Nymark havde haft gennem hele spillet lige fra start:

- Det skete på et helt perfekt tidspunkt. Jeg havde ligesom fået lov til at spille den loyale rolle hele vejen igennem og havde formået at gå lidt under radaren i forhold til risikoen for at ryge ud. Jeg havde spillet spillet rimeligt bevidst, for alt er taktik i det game. At prøve at blive gode venner med alle og ikke gøre så meget væsen af mig selv, siger Johannes Nymark til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så jeg håbede hele vejen, at der var en mulighed for at blive forræder på et tidspunkt, og det her var den sidste mulighed. Jeg håbede virkelig, at det ville ske. Det havde jeg sagt fra starten. At prøve begge sider. At få HELE oplevelsen med.

Johannes Nymark gik fra loyal til forræder på et splitsekund - kapret af fjenden. Foto: Blu/TV 2

Meget sværere

Det er ret sent i spillet, at Johannes bliver kapret som forræder, og han er enig i, at det er langt sværere at indtage rollen sent i spillet, end hvis det havde været fra start:

- Det er helt sikkert sværere. Jeg er helt sikker på, det må have været meget forskellige oplevelser at være forræder meget tidligt og meget sent. At blive det hen mod slutningen, hvor vi var meget få tilbage, gjorde jo, at der procentuelt var en stor chance for, at folk ville pege rigtigt.

- Jeg var ikke i tvivl om, at jeg gerne ville være forræder, men da jeg så kom ind til morgenmaden, kunne jeg mærke, at der var meget pres på. Jeg var lidt ved siden af mig selv.

- Føler man så, at alle kigger på en?

- Fuldstændig. Man føler, at alle holder øje med alt, hvad man gør. En følelse af at være sindssygt selvbevidst. Jeg tog stilling til, hvad jeg gjorde ved hvert et skridt, jeg tog. Så jeg anderledes ud end i går? Havde jeg sagt ét ord forkert? Man blev lidt småparanoid til sidst.