'Kastanjemanden'-stjerne: - Sjovt at nå ud til hele verden

- Er det noget, du ved, at den er? Populær? Jeg spørger helt ærligt.

Sådan reagerer Esben Dalgaard forundret, da Ekstra Bladet ringer for at høre, hvordan det er at spille med i en vaskeægte verdenssucces.

For det er, hvad den danske serie 'Kastanjemanden' er blevet, efter at den for kort tid siden havde premiere på Netflix.

Serien er på manges læber herhjemme, og den bliver i både ind- og udland rost til skyerne for at være den bedste danske af slagsen siden 'Forbrydelsen'.

Udlandet ELSKER simpelthen 'Nordic Noir'.

'En fedladen jyde med cancer'

Men selvom serien ligger i top 10 i mere end 50 Netflix-lande og i top 3 i 16, anede Esben Dalgaard ikke, at det hele var gået SÅ stærkt.

- Det er sindssygt sjovt at lave det format, og det er skægt, at vi som danskere kan gøre det slags. Nu var jeg lige inde og se den nye James Bond, og den bliver set af rigtig mange, men lur mig, når Netflix laver en serie som den her, der kommer ud i så mange lande, om ikke vi bliver set af minimum lige så mange verden over, siger Esben Dalgaard og fortsætter.

- Det er lidt sjovt, når man sidder og kigger på Daniel Craig, som er helt fantastisk, og så finder man ud af, at 'hey – jeg bliver faktisk også set rundt omkring i hele verden'. Det er da sjovt.

- Mine ambitioner er da tårnhøje. Daniel Craig stopper jo nu, så det er jo oplagt: En fedladen jyde med cancer kunne vel godt bruges, griner Esben Dalgaard med vanlig selvironi.

Der er dømt uhygge for alle pengene i Netflix' 'Kastanjemanden', og mange folks forhold til kastanjer vil nok ikke være det samme, efter at de har set serien. Foto: Tine Harden

Skuespilleren blev således for nylig atter ramt af kræft, der denne gang havde spredt sig. Reelt er det en dødsdom, men heldigvis synes den immun-terapi, han for tiden er igennem, at virke.

- Hvordan er det, at kunne 'risikere' at blive genkendt på gaden i udlandet?

- Jeg ser ikke noget problem i, at jeg bliver kendt i udlandet og folk måske ved, hvem jeg er – så længe, at det for noget positivt. Det er altid skønt at blive anerkendt for sit arbejde, når det går i den rigtige retning.

- Det er altid lidt værre, når folk gerne vil klaske en i røven, fordi det, man har lavet, er noget lort ...

