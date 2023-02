Kastede op og kyssede alle: 'Kærlighed har ingen grænser på det stof'

- I 1987 lander der virkelig en ordentlig røvfuld ecstacy på Ibiza.

Det fortæller omdrejningspunktet i afsnit 5 af podcasten 'Vi ejer natten', Kenneth Bager.

Han er ligesom i de to foregående episoder hovedperson i historien om tilblivelsen af den berømte Coma Club, og denne gang går turen til en af inspirationskilderne - den kendte baleariske ø, hvor festen i løbet af 1980'erne bliver taget til et helt nyt niveau.

Bager oplevede her som hyppig Ibiza-gæst og dj set udefra, hvordan bl.a. stoffet i kombination med den fremherskende elektroniske musik fik stemningen på dansegulvene til at ændre karakter.

Alting blev lidt vildere, løssluppent og mere energisk.

- Jeg kan bare huske, at hele det der dansegulv var fyldt med en blanding af alt, hvad der kunne findes. Altså fra trans til LGBT og heteroer i alle mulige mærkelige sjove kostumer, mindes Kenneth Bager i 'Vi ejer natten'.

Ecstacy var dengang et hemmeligt undergrundsfænomen på partyøen, men den lille pille bliver for alvor populær og allemandseje i 1987.

Kenneth Bager og Ibiza indledte i løbet af 80'erne et hedt kærlighedsforhold. Hør mere om det i 'Vi ejer natten'. Foto: Henning Hjorth

'Bageren' nævner ikke, om han selv har prøvet det dengang i tidernes morgen, men det har vært Jean von Baden - dog i 90'erne:

- Da jeg tog mine første ecstacypiller, skulle jeg altid virkelig på toilettet og skide, når det ramte. Måske endda også kaste op. Og efter det så kom der et enormt sus, hvorefter jeg fik lyst til at kysse alle. Hvilket nok var lidt mærkeligt, lige efter at man havde kastet op, men det var man ligeglad med på ecstacy, siger Jean von Baden og fastslår:

- For kærligheden har absolut ingen grænser på det stof.

Jean von Baden kom i 90'erne en del på Pacha - den ikoniske natklub på Ibiza - hvor han bl.a. var gogodanser. Her dog som gæst (nummer to fra venstre). Privatfoto

Han fortsætter:

- Det blev et stof, der var meget nemt at få fat på. Det var endnu ikke defineret som farligt dengang, og der var ikke rigtig nogen, der vidste, OM det var farligt. Det var faktisk lovligt i begyndelsen, men loven kom vist ret hurtigt, husker von Baden i podcasten.

Endnu en gæst er frisør Sten Amanuelsen, som i sin tid var hyppig festgænger på Ibiza og øens klubber, da det var allervildest.

Dengang hippier og cool festtyper valfartede til Ibiza for at beruse sig og danse døgnet rundt, og hvor det var knap så turistet og mainstream som i dag.

- Man mødtes ved tolv- eller ettiden (om natten, red.), og så festede man gerne til fire-fem stykker om eftermiddagen. Det var et eventyr. Det var helt magisk, husker Emanuelsen, der selv tog for sig af fristelserne dengang og bliver bevæget, når han tænker tilbage på den ånd, han oplevede.

Hør flere anekdoter og vilde historier fra Kenneth Bager, Sten Emanuelsen og vært Jean von Baden om Ibiza i ugens afsnit, der har premiere tirsdag, her.

