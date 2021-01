Katastrofal finale: Nu reagerer han

Michael C. Hall var selv blandt dem, der undrede sig over, hvad der skete med Dexter Morgan

Det var en decideret katastrofe, da serien 'Dexter' efter otte sæsoner fandt sin afslutning i 2013. Finalen skabte røre blandt de trofaste seere, der kunne se den morderiske hovedperson forfalske sin egen død og leve videre som skovhugger i Oregon.

Afslutningen er hos blandt andre avisen The Independent rangeret som en af historiens værste afslutninger på en serie, hvor 'Dexter' fik en 'flot' tredjeplads efter 'Seinfeld' og vinderen 'Game of Thrones'.

Han er tilbage

Snart vender 'Dexter' tilbage med en spritny sæson, hvor Michael C. Hall atter indtager rollen som Dexter Morgan, og i den forbindelse har hovedrolleindehaveren givet sit eget besyv på slutningen, som han ikke just lovpriser.

- Lad os være ærlige: Folk fandt slutningen temmelig utilfredsstillende, og der har altid været et håb om, at en (ny, red.) fortælling ville opstå, der var værd at fortælle.

- Jeg er selv en del af gruppen, der undrede sig; 'Hvad fanden skete der med den fyr (Dexter, red.)?' Så jeg er forventningsfuld og glæder mig til at vende tilbage, siger Michael C Hall i et interview med The Daily Beast.

Seriemorderen Dexter. Nu er han tilbage. Foto: Showtime

Større krav

Han mener, at fansene var og er i deres fulde ret til at være skuffede over afslutningen tilbage i 2013.

- En kritik, der handler om en persons oplevelse, er berettiget, siger han og tilføjer dog, at afslutningen kunne forsvares ud fra karakteren Dexters perspektiv.

Den 49-årige skuespiller påpeger, at der efterhånden laves så mange gode serier, og det stiller større krav til slutningen.

- Vi lever i en tid, hvor barren er meget høj, når det gælder den overraskelse, tilfredshed og afslutning, der skal gå hånd i hånd i en tv-series finale, slutter han.

Den oprindelige tv-serie tog udgangspunkt i retsmedicineren Dexter Morgan, der arbejdede ved politiet i Miami, mens han levede et dobbeltliv som selvtægts-seriemorder, der jagtede og dræbte mordere, der var sluppet igennem retssystemet uden at blive straffet.