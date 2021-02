Kendis-datter scorer kæmpe rolle

Det er måske ingen overraskelse, at datteren af to skuespillere selv skal på skærmen.

Filippa Coster-Waldau, der er datter af Nikolaj og Nûkaka Coster-Waldau, har nemlig scoret sig en hovedrolle i den nye Viaplay-serie 'Hvad med Monica'.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Her står der, at den ene datter af de to skuespillere skal spille rollen som 16-årige Louise, hvis liv bliver vendt på hovedet, da hendes bedste veninde Monica bliver voldtaget til en fest.

- Med seriens fokus på at belyse kompleksiteten i valg og dertilhørende konsekvenser bliver ’Hvad med Monica’ et rørende og suspensefuldt portræt af de afgørende teenageår, hvor det sociale spil dominerer alt, siger Filippa Wallestam, EVP & Chief Content Officer hos NENT Group.

Udover 18-årige Filippa Coster-Waldau figurerer blandt andre Maja Thiele, Jack Depaiva Pedersen, Hans Christian Lønstrup, Merle Filukka Høeg, kendt fra DR Ultras ’Over grænsen’ samt Vilmer Trier Brøgger og Isabella Hansen, der begge er kendt fra TV2’s serie ’PULS’ på rollelisten.

Døtrene vil være skuespillere

Parrets anden datter Safina har også snuset til skuespillerdrømmen med en rolle i julekalenderen 'Theo og den magiske talisman'.

Nikolaj Coster-Waldau har da også tidligere udtalt, at forældrene støtter døtrene i deres skuespillerdrømme.

- Hvis de synes, det er fedt, så er det fint med mig. Jeg elsker jo mit arbejde, og jeg håber bare, at de finder noget, de er passionerede om, for så kan det jo ikke gå galt, har han tidligere udtalt.

Begge piger har nu fået store roller i dansk film. Arkivfoto. Foto: Kenneth Meyer

Det bliver den ældste datters første store rolle. Tidligere har hun medvirket i en kortfilm og lagt stemme til en karakter i filmatiseringen af 'Familien Adams' fra 2019.

’Hvad med Monica’ instrueres af Nils Holst-Jensen og produceres af Nimbus Film .