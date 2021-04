Kendis-kok i voldsomt vægttab

Da flæske-kongen Umut Sakarya i september fyldte 30 år, lovede han sig selv, at det skulle være slut med en fedme, der var begyndt at begrænse ham i hverdagen.

Badevægten havde rundet 130 kilo, det dyre tøj passede ikke længere, og maven voksede og voksede. I dag kan han melde om et voldsomt vægttab.

- Da jeg blev 30 i september, fik jeg en idé om, at jeg skulle leve sundere. Også fordi jeg skulle med på båden, så jeg var nødt til at gøre noget, siger han til Ekstra Bladet med henvisning til sin deltagelse i tv-programmet 'Over Atlanten'.

- Da jeg er på båden, har jeg allerede tabt syv-otte kilo, og så har jeg holdt det på båden og lige siden. Den skjorte, jeg har på i dag, købte jeg i 2013, så jeg begynder at kunne passe mit dyre tøj igen, siger han med et stort smil på læben.

Droppede dyrt tøj

Som maven voksede, ville han nemlig ikke bruge mange penge på dyrt tøj.

- Jeg har kun købt tøj i H&M, Jack & Jones og sådan noget, fordi jeg voksede og voksede. Jeg tager ikke pis på dig. Jeg voksede mig så stor, og det gik så stærkt, at jeg ikke gad at købe dyrt tøj. Nu kan jeg passe det hele igen, siger han.

Vægttabet har i dag rundet en imponerende milepæl.

- Jeg har tabt 25-30 kilo efterhånden. Det er helt vildt. Nu mangler jeg ti kilo mere. Jeg begynder fra næste uge at lave træningsplan med træning tre gange om ugen, siger han under interviewet i slutningen af marts.

17-20 gode år tilbage

I 'Over Atlanten' viser han stolt maven frem, der i vægttabets begyndelse stadig hænger solidt med mulen. Umut Sakarya pointerer, at hans vægttab ikke handler om, at han har været flov over at vise sig frem.

- Det er ikke på grund af udseendet. Jeg vejede 130 kilo, og det er ret farligt i en alder af 30 år at være så tyk. Jeg regner med, at jeg har i hvert fald 17-20 år tilbage, så det var mere derfor, griner han og runder af:

- Jeg har det fint med, at man har lidt deller og bryster. Det er mere, at jeg ikke kunne binde mine snørebånd, uden at jeg satte mig ned. Det er lidt pinligt, når man er 30 år, og så tænkte jeg, at hvis jeg kunne finde ud af at drive en forretning, så måtte jeg også kunne finde ud af at drive min krop, og så gik jeg i gang.

Lars Løkke Rasmussen fik løn fra Folketinget, mens han deltog i programmet. Den beslutning forsvarer han her (+).

'Over Atlanten' har premiere 11. april på Kanal 5 og streamingtjenesten discovery+. Deltagerne i år er: Politiker Lars Løkke Rasmussen, eks-svømmer Sarah Bro, kok Umut Sakarya, kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen, tv-vært Felix Smith og skuespiller Johannes Nymark.