Kendis overraskede til 'X Factor': - Virkelig nervepirrende

En helt speciel gæst sad blandt publikum da duoen Rosél skulle optræde med en af Peter Sommers sange. Kunsteren selv var dukket op for at høre de håbefulde sangere

Rosa og Selma sang et nummer af Peter Sommer til 'X Factor', og først dagen inden deres optræden fik de at vide, at han ville komme og se showet

Der var ekstra nerver på for veninderne Rosa og Selma, da de under gruppenavnet Rosél trådte op på 'X Factor'-livescenen første gang fredag med deres fortolkning af 'Elskede at drømme, drømmer om at elske'.

For ikke nok med, at hele tv-Danmark fulgte med, så sad manden bag det nummer, de skulle synge, blandt publikum i salen, nemlig Peter Sommer.

- Simon breakede det for os i går, sådan: 'By the way, Peter Sommer kommer og ser jer'. Så der var da noget at leve op til, helt klart, men det var fedt at se ham, og han så glad ud, lød det fra Selma til Ekstra Bladet efter livshowet.

- Ja, og jeg tror, det gav os nogle gode nerver også, supplerede Rosa.

Peter Sommer fulgte Rosél, da de optrådte i 'X Factor' fredag. Gruppen coaches af Simon Kvamm, der har sunget med Peter Sommer i duoen De eneste to. Foto: Henning Hjorth

- Hvordan var det at se ned på ham blandt publikum?

- Det var megafedt, men også virkelig nervepirrende, fordi vi kiggede lige i den retning, han sad, så vi kunne slet ikke undgå at se ham, men det var en fed oplevelse, og der var mange andre ting, der også fyldte, sagde Selma.

Rosél består af Selma (til venstre) og Rosa. Foto: Henning Hjorth

Direkte videre

De to veninder, der lærte hinanden at kende på deres efterskoleophold og begge er 17 år, kunne dog ånde lettet op, da afgørelsen kom.

Deres version af Peter Sommers sang sikrede dem nemlig en billet direkte videre til næste uges liveshow uden om farezonen.

- Vi håbede, men vi havde reelt ikke regnet med det. Det er meget ubehageligt at stå der, lød det fra Rosa om øjeblikket, inden deres navn blev råbt op, og Selma supplerede:

- Det hele er lidt uforudsigeligt, og man ved ikke, hvad folk tænker. Man kan håbe, men man kan ikke regne med noget.

Rosél optrådte iført jakkesæt, der tidligere har været båret af tv-vært og dj Kim Schumacher. Foto: Henning Hjorth

I sidste ende blev det gruppen Diverse, der måtte forlade programmet som de allerførste.

Hvordan det går Rosél videre i 'X Factor', kan du følge på TV 2 og TV 2 Play fredag.

