Kendis-søn vender tilbage på skærmen

Oscar Bjerrehuus afslører, at der kommer en ny sæson af 'Mere voksen end Bjerrehuus' på DR

Model og dj Oscar Bjerrehus var fredag aften troppet op på den røde løber forud for semifinalen i 'Vild med dans' for at heppe på Asta Björk og Jimilian.

Den 20-årige kendis-søn har nemlig selv haft Asta Björk som dansepartner, da han i 2019 svingede hofterne på dansegulvet og formåede at blive nummer fire i danseprogrammet. Han var altså kun et mulehår fra at komme i finalen.

Det var da også en storsmilende Oscar Bjerrehuus, der var tilbage i studiet på Østerbro, da modellen afslørede, at han snart toner frem på tv-skærmen igen.

Oscar Bjerrehuus og Asta Björk dannede par i 'Vild med dans' 2019. Foto: Mogens Flindt

- Vi er i gang med at skyde en sæson to af 'Mere voksen end Bjerrehuus', og nu ved jeg ikke, hvornår det kommer ud, men det kan forventes inden for nogle måneder, og det bliver meget anderledes.

Seerne kan lige så godt begynde at glæde sig, mener den unge Bjerrehuus og fortsætter:

- Nu er jeg vokset meget mere op siden sidste program, hvor jeg var 17 år, og nu er jeg 20 år. Jeg vil ikke sige, at det bliver heftigt, men der kommer nogle meget ærlige og virkelige ting fra mit liv.

DR-programmet fra 2018 skildrede Oscar Bjerrehuus i en alder af 17 år som søn af Danmarks største drengerøv, Oliver Bjerrehuus.

Oscar Bjerrehuus er søn af modellen Oliver Bjerrehuus, som han skyder den nye sæson med. Foto: Mogens Flindt

Udover tv-karrieren fokuserer Oscar Bjerrehuus også på at lave musik, men det fylder endnu mere nu, hvor modelkarrieren er lagt lidt på is, afslører han.

- Jeg bruger rigtig meget tid på at være dj og lave musik. Der sker ret mange ting i nattelivet, som er interessante, så det er det, jeg laver for det meste, siger Oscar og fortsætter:

- Modeljobsene kommer lidt fra siden hist og her, men det har været meget svært pga. coronapandemien de seneste to år, så jeg satser mest på musik lige pt.