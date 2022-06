Kendis-søstre i sex-serie

Nukâka og Nikolaj Coster-Waldaus døtre kan fra onsdag opleves i den nye fiktionserie 'Salsa' på DRTV.

Safina Coster-Waldau og Filippa Navarana spiller søstrene Uma på 19 år og Victoria på 22 år, der begge står på tærsklen til voksenlivet og beslutningen om, hvad livet skal bruges til.

Det sker samtidig med, at den norske sex-app DRIFT tager Danmark med storm. Appen giver brugerne mulighed for at bedømme hinandens præstationer i sengen på en skala fra 1-10.

Uma vælger at omfavne appen for at udforske sin seksualitet, mens Victoria stiller sig mere tvivlende over for de dilemmaer, som den medfører.

Safina Coster-Waldau spiller 19-årige Uma, som vælger at omfavne den norske app DRIFT, hvor man kan give sine sexpartnere point. Foto: Jesper Christensen / DR

Med 'Salsa' forsøger DR at starte en samtale om, 'hvordan man finder balancen mellem sine egne og sin partners behov, og hvordan man bedst udforsker sin seksualitet.

Serien kommer samtidig ind på de problemstillinger der kan være, hvis man skal sige fra, når ens grænser bliver overskredet', skriver DR i en pressemeddelelse.

Safina Coster-Waldau har tidligere smagt på skuespillet i 'Det Forsvundne Ravkammer' og 'Theo & Den Magiske Talisman', mens Filippa Navarana er med i 'Håber du kom godt hjem', der får premiere på Viaplay senere i år. Foto: Christian K. Torp / DR

Hyrede koordinator

For at sikre, at seriens unge skuespillere følte sig trygge under optagelserne, har DR haft en intimkoordinator inde over produktionen.

- Jeg bruger meget tid på at forberede de intime scener sammen med skuespillerne, instruktøren og fotografen, så alle ved, hvad der skal ske, når de møder op på optagelserne. Og så er det vigtigt for mig, at skuespillerne stoler på mig, så de tør sige nej, hvis der er noget, de ikke har lyst til, siger Lea Helmuth til DR.

Hun arbejdede også løbende tæt sammen med instruktør Jonas Risvig, så hun præcis vidste, hvad han ønskede.

- Det har helt fra starten været meget vigtigt for Jonas, at vi har passet på de unge skuespillere. Sex er jo et af seriens omdrejningspunkter, og det er vigtigt for os begge, at vi skildrer unges seksualitet på en realistisk måde, fordi målgruppen har et behov for at spejle sig i noget, der er spændende og relevant. Så vi har arbejdet med at skabe autentiske scener med så lidt nøgen hud som muligt, siger intimkoordinator Lea Helmuth.

Safina Coster-Waldau kommer tæt på Zoe Bryan Hertz i DR-serien 'Salsa'. Foto: Jesper Christensen

'Salsa' er instrueret af Jonas Risvig efter manuskript af Denise Kræmer, Jonas Risvig og Laila Sofie Asingh.

De første tre afsnit kan streames på DRTV 3. juni, hvorefter der kommer yderligere to afsnit både 10. juni og 17. juni.