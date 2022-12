Kendisser i voldsomt eksperiment: Blod, sved og tårer

I et nyt tv-program skal otte kendte danskere overleve på en øde ø. Se her, hvad der kommer til at ske:

'Programmet kommer helt tæt på en flok mennesker, der skal håndtere overlevelse i sin reneste form.'

Sådan lyder beskrivelsen af det nye program 'Øen VIP', der er en dansk udgave af britiske format 'The Island Celebrity'.

Programmet, der bliver sendt i starten af 2023, udfordrer en gruppe kendte danskere, der skal kæmpe for at overleve på en ø i Stillehavet med kun nok mad til at klare sig én de af 14 dage, de skal være på øen.

De otte deltagere er: Philline Roepstorff, Mille Gori, Charlotte Bøving, Sebastian Bull, Oliver Bjerrehuus, Thomas Rode, Rune Glifberg og Frederik Nonnemann, og i traileren ser man da også, hvordan de kendte deltagere bliver presset til det yderste, og at flere af dem bryder sammen i tårer.

De otte kendte, der deltager i eksperimentet. Foto: Warner Bros. Discovery.

Annonce:

Blev evakueret med tarmslyng

Tv-lægen Charlotte Bøving har tidligere på året fortalt, hvordan hun akut blev evakueret fra tv-optagelser, da hun blev alvorligt syg.

- Jeg har jo prøvet det før, men det bliver man ikke mindre skræmt af, fordi både som læge og patient ved jeg, at tarmslyng kan tage livet af mig, hvis jeg ikke får den rigtige hjælp i tide, fortalte Charlotte Bøving dengang til Ekstra Bladet.

Dengang kunne tv-lægen ikke fortælle om det program, hun medvirkede i, men hun kunne dog fortælle, at det nok var på grund af de betingelser, hun havde under optagelserne, at skaden opstod. Det kunne derfor godt tyde på, at det er netop dette program.

'Øen VIP' vil bestå af otte programmer og får premiere på Kanal 5 og Discovery+ i starten af 2023.