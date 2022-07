Kendt fra DR: Frygter for fremtiden

Johnny og Inger, der for tiden er med i 'Fede Forhold' på DR1, har været kærester i fire år uden at have boet sammen.

Inger bor i Aalborg, mens Johnny holder til i Viborg. Og fordi parret har børn hver i sær fra tidligere forhold, ses parret kun hver anden uge.

Og hvis du ikke vil have spoleret afsnit fire, skal du ikke læse med længere.

For i det nye afsnit kommer det nemlig frem, at der ikke er aktuelle planer for parret om at flytte sammen. Og det er noget, der gør særligt Johnny nervøs.

- Allerede nu er vi i gang med nogle vaner, og man bliver sat i sine egne vaner, når man bor alene. Det bliver ikke bedre, hvis det bliver ved i ti år. Så spørgsmålet er, om vi nogensinde kommer til at bo sammen, siger han i programmet.

Inger værdsætter dog den alenetid, hun har med den ordning, parret har kørt med indtil videre.

- Jeg har det virkelig fint med, at jeg har alle mine ting her, mit eget hus og min egen selvstændighed og dig som en fantastisk støtteperson.

Men stod det til Johnny, kunne han altså godt tænke sig, at de kom til at bo sammen og 'bliver gamle sammen på en bænk under et æbletræ'.

I sidste afsnit af 'Fede forhold' skulle Johnny og Inger til tantra-massør for at genfinde den seksuelle gnist imellem sig. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen/DR

'En teenager i huset'

Alt er da heller ikke fryd og gammen, når parret så endelig er sammen.

For i det nye afsnit ser man også, hvordan Johnny kæmper ved et flyvsk sind, som han selv kalder 'popcorn-hjerne'.

- Han er ligesom om, man har en teenager i huset, som bare går lidt hjernedød rundt, fortæller Inger.

Det sker nemlig ofte, at Johnny taber tråden og glemmer, hvad han havde gang i, eller hvad han skulle, fordi tankerne flyver rundt på højtryk inde i hovedet på ham.

Derfor søger Johnny også professionel hjælp for at blive klogere på sin opmærksomhedsforstyrrede hjerne.

- Jeg kan mærke, der er nogle ting, jeg er blevet opmærksom på; Noget i min adfærd som kunne være fint at få kigget på, om der er en grund til. Og hvis man kan så også få rettet op på det.

Hvordan det går parret, kan du se i 'Fede Forhold' på DR1 hver onsdag.