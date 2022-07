Kendt fra DR: Gravid efter fire aborter

Lige nu løber endnu en sæson af DR-programmet 'Fede Forhold' over skærmen.

Faste seere af konceptet, hvor par slås for både forholdet og for at komme af med overflødige kilo, vil sikkert huske ægteparret Ditte og Ditmar, der var med i sæson et af programmet.

Ud over kærligheden og kiloene kæmpede de også med fertilitetsproblemer. Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, oplevede Ditte at blive gravid fire gange, men aborterede alle fire gange.

- Det har været en hård tid i vores liv. Vi ville jo meget gerne have et barn, og de sidste år har budt på mange op- og nedture, sagde hun for to år siden til Ekstra Bladet.

Nyt liv

I et nyt interview med Jyske Vestkysten fortæller Ditte, der i dag kalder sig Ditte Marie Brandstrup, at hendes liv har forandret sig fuldstændigt.

Hun er blevet skilt fra Ditmar. Efter bruddet datede hun løs og fik ideen til en podcast, hvor hun mødte forskellige mænd og optog sine samtaler med dem.

Ditte og Ditmar er ikke længere gift. Foto: Anders Brohus

Her slog lynet pludselig ned. Ditte Marie Brandstrup blev forelsket, og i dag er hun flyttet på landet med sin Christian og hans datter fra et tidligere forhold.

I december var der endelig to streger på Ditte Marie Brandstrups graviditetstest, og til august bliver de forældre til en lille pige.

Selvom DR-kendissen endelig får sit største ønske om at blive mor opfyldt, så er alt ikke idyl for hende.

Angst og depression

I interviewet fortæller hun, at hun er blevet ramt af en depression og derfor er sygemeldt fra jobbet som frisør. Hendes egen forklaring er, at det er en bivirkning fra noget medicin, hun får for at holde på barnet. Og så spiller hendes fortid med de mange abort også ind, tror hun.

- Jeg har aldrig fået tilbudt hjælp efter aborterne. Det har ramt mig, tror jeg. Jeg lå vågen om natten og havde det bare så skidt. Havde angstanfald. Jeg prøvede at gå på arbejde, men jeg kunne ikke. Så lige nu er mit fokus at passe på mig selv og babyen, siger hun til jv.dk.

Ud over podcasten med de mænd, hun mødte, har Ditte Marie Brandstrup og lavet podcasten 'Venterummet' sammen med sin storesøster Anne-Kirstine Dyrvig. Indtil videre er det blevet til 27 afsnit, hvor de sammen og med forskellige gæster taler om abort og fertilitetsbehandling.

