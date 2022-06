Kendt fra DR: Hypet donutkæde konkurs

Do Donuts er gået konkurs, få måneder efter selskabet fik en investering i 'Løvens hule' på DR1. Det fremgår af Statstidende.

Det var i februar, at brødrene Thamer og Samer Al-Bayati dukkede op på DR og fik overtalt Mia Wagner til en investering.

Blot få måneder senere var der stor mystik, da butikkerne pludselig lukkede, og 7. april bekræftede Nordic Female Founders, som Mia Wagner investerer igennem, at donutbiksen lukkede og slukkede.

'Do Donuts' stiftere har valgt at lukke forretningerne og indstille virksomhedens aktiviteter og vil bruge den næste tid på at afvikle virksomheden forsvarligt. Et manglende overskud på bundlinjen har udfordret driften. Vi ærgrer os over, det fælles samarbejde ikke blev længere. En stor tak skal lyde til alle, der har handlet hos Do Donuts. Det har vi værdsat,' skrev Nordic Female Founders dengang til Ugeavisen.

Tvangsopløsning

Kort forinden havde samtlige medlemmer forladt både bestyrelse og direktion og dermed efterladt firmaet uden ejerkreds. Derfor blev selskabet 19. april sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, viser oplysninger fra det offentlige virksomhedsregister.

Her fremgår det også, at kurator blev indsat 18. maj, og efter hun har behandlet sagen i et par uger, stod det altså tilsyneladende klart, at der ikke var anden mulighed end en konkurs.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til kurator for blandt andet at høre, hvor stor gælden er, men hun har ikke besvaret vores henvendelser.

Heller ikke Nordic Female Founders er i skrivende stund vendt tilbage med svar på de spørgsmål, Ekstra Bladet har sendt dem på mail.

Ejer: Derfor lukkede vi

Thamir, Samer og Jasmin dukkede op i 'Løvens hule' og sikrede sig en investering. Foto: Per Arnesen/United/DR

Ekstra Bladet har fået kontakt til medstifter og -ejer Thamer Al-Bayati.

Han siger, at han blev ramt af stress i tiden op til nedlukningen af butikkerne, men da økonomien ikke var til flere ansatte, måtte han alligevel arbejde 10-11 timer om dagen. Til sidst var det bare ikke holdbart længere.

- Det var den ene grund, og den anden grund er, at når det begynder at gå ud over ens privatøkonomi og familie, så er det ikke sjovt at drive virksomhed længere, siger han.

Han fortæller, at selvom han ikke har det fulde overblik over gælden, så kommer den formentlig ikke over 300.000 kroner. Det er blandt andet gæld til oprettelse af hjemmeside samt husleje og drift af butikkerne.

- Vi gik ind i 'Løvens hule' uden gæld, og vi kom ud med gæld, fortæller han og afviser, at 'Løvens hule'-deltagelsen var medvirkende til konkursen.

- Branchen var på vej ned ad bakke. Så på den ene eller anden måde tror jeg ikke, vi havde overlevet uanset hvad - selvom vi havde håbet på det, siger han.

Aftale ændret efter optagelser

I 'Løvens hule' så seerne, at brødrene modtog en halv million kroner for 25 procent af virksomheden. Efterfølgende blev beløbet dog ifølge Thamer Al-Bayati nedsat, ligesom de måtte afgive mere af Do Donuts.

Hvad værdiansættelsen præcis endte på, vil han ikke ud med.

I det offentlige virksomhedsregister fremgår det, at Thamer og Samer Al-Bayati hver ejede mellem 25 og 33,32 procent af selskabet, da det lukkede ned.

Den resterende del er ejet af Nordic Female Founders, Pernille Lotus og Rasmus Kolbe, der nok bedre er kendt som Lakserytteren.

Helt slut med donuts

Thamer Al-Bayati afviser klokkeklart, at de er interesserede i at købe brandet tilbage og igen kaste sig over donutsbranchen.

- Nej, nu vil vi fokusere på vores familier, så vi vil have et almindeligt arbejde, hvor der er tid til familien, siger han.

