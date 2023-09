Kendt fra DR: Kim Jubas Schmidt er død

Kim Jubas Schmidt, som danskerne igennem flere sæsoner har kunnet følge i DR-dokumentaren 'De særligt farlige', er død.

Det skriver Billed-Bladet på baggrund af dødsannoncen.

'Min elskede søn, vor kære bror, onkel og svoger, Kim Jubas Schmidt er pludselig taget fra os. Du vil altid være i vore hjerter,' står der i dødsannoncen, hvori det ligeledes fremgår, at begravelsen fandt sted for en måned siden - nemlig 11. august.

Kim Jubas blev 51 år gammel.

For tiden løber tredje sæson af DR-dokumentaren 'De særligt farlige' over skærmen, og i den kan danskerne følge Kim Jubas Schmidts, der blev kaldt 'Jubas', liv på den sikrede institution Kofoedsminde, hvor de farligste af dem, der bliver dømt til behandling, sidder.

Kim Jubas nåede at tilbringe mere end 25 år på Kofoedsminde. Foto: Christian Korsager Mud/DR

Som voksen fik Jubas en dom for ildspåsættelse og vold på det opholdssted, hvor han dengang boede.

Annonce:

Og det blev starten på en tilværelse på Kofoedsminde, hvor han fik diagnosen autisme og Tourettes syndrom.

I forbindelse med at Kim Jubas Schmidt kunne markere, at han havde tilbragt 25 år på den sikrede institution, gav hans mor, Anna Grethe Schmidt, et interview til Familiejournalen, hvor hun fortalte, at hun aldrig havde tvivlet på sin kærlighed til sin søn, selvom det ikke altid havde været nemt at være hans mor.

– Som mor kender man jo sit barn, men lige dér var han fremmed for mig. Det er mærkeligt og modbydeligt at være bange for sin egen søn. Men han gjorde mig ikke noget. Han er stadig min søn, og det vil han altid være. Han er ikke en dårlig person, det er hans sygdom. Det har jeg inderst inde altid vidst, fortalte hun dengang til ugebladet.

Ekstra Bladet har tidligere sat fokus på autisme. Læs mere her.