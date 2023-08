Kendt fra DR: Nu er de gået konkurs

Firmaet An Ivy kendt fra 'Løvens Hule' er gået konkurs

I 2018 tog slipsefirmaet An Ivy og deres to stiftere, Alexander Gram og Nikolaj Dylsing Olsen, løverne med storm, da de deltog i 'Løvens Hule' på DR.

De gik da heller ikke tomhændede hjem fra programmet, da iværksætter Jesper Buch smed 500.000 kroner ind i projektet til gengæld for 25 procent af virksomheden.

Men nu er de glade dage ovre.

Siden da er det nemlig gået gevaldigt ned ad bakke. Så meget ned ad bakke, at virksomheden nu er blevet begæret konkurs.

Det skriver B.T.

Forsøger man at tilgå An Ivys hjemmeside bliver man da også mødt med beskeden 'Midlertidigt lukket'.

Kede af det

Til B.T. fortæller Nikolaj Dylsing Olsen, at de er meget kede af at måtte begære virksomheden konkurs.

Han fremhæver corona som årsagen til, at deres virksomhed ikke har kunnet løbe rundt.

- Med nedlukningerne som aflyste store begivenheder og fester, imens folk samtidig arbejdede hjemmefra, forsvandt en stor del af behovet for slips – og dermed vores primære forretningsgrundlag på daværende tidspunkt, siger stifteren til mediet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra folkene bag An Ivy, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

An Ivy fik aldrig overskud og kunne i 2021 fremvise et negativt resultat på 114.kroner. Et negativt resultat, der blev endnu større i 2022, hvor det lød på 604.000 kroner.