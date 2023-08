Kendt fra DR: Trækker stikket efter milliontab

Der var store smil på skærmen, da Albert Iversen tilbage i 2020 høstede en millioninvestering til sit firma RaskRask i DR-succesen 'Løvens Hule'.

Siden har iværksætteren, der gennem sin platform blandt andet formidler kontakt mellem massører og kunder, været igennem en turbulent tid som følge af coronakrisen, der kostede dyrt på omsætningen.

Og nu tager RaskRask konsekvensen.

Lukker ned

Til Ekstra Bladet oplyser Albert Iversen, at man fra 1. september har valgt at lukke og slukke for flere initiativer, som opstod under netop coronanedlukningen.

Her valgte man nemlig at udvide biksen med mobile frisører samt personlig træning og yoga hjemme hos kunderne. Men det har vist sig ikke at være en god forretning.

- Det kan være svært at tænke tilbage på nu, men da coronaen kom i begyndelsen 2020, var der mange, som var bange for, at der ville gå flere måneder eller år, før man igen kunne gå til frisøren eller tage i yogastudiet, siger han og tilføjer:

- Og i bedste iværksætterstil ville vi være hurtigt ude med en løsning, som kunne imødekomme det behov, vi så i markedet.

Fortryder ikke

Den hurtige beslutning betød, at der ikke var tid til de helt dybe markedsundersøgelser for RaskRask. Det er de dog kommet efter siden, og det er årsagen til, at man nu trækker stikket.

- Noget af det, vi fandt ud af, var jo, at der for mange var et ønske om at være en del af et fællesskab i forbindelse med yoga og træning, som vi selvfølgelig ikke kunne tilbyde med vores løsning, siger Albert Iversen.

- Fortryder du, at I lavede det sats? Det må jo have kostet på bundlinjen?

- Det har selvfølgelig været en dyr satsning, men som iværksætter fortryder man sjældent et sats, som man også kan tage en masse læring med fra. Man kan ikke ramme rigtigt hver gang, og nu kan vi lægge vores fulde fokus på massage, som er vores kerneprodukt.

Milliontab

- Hvad har det kostet jer i kroner og ører?

- Det er svært at gøre op i kroner og ører, men rundt regnet har det nok kostet os omkring en million kroner, siger han og understreger, at det ikke kommer til at koste på personale, fordi de nu i stedet vil omprioritere kræfterne, siger Albert Iversen.

Det kommer, håber iværksætteren, også til at kunne mærkes på bundlinjen i selskabet, som i seneste årsregnskab præsenterede et stort millionunderskud. Mere præcist lød resultatet for 2022 på -2,7 millioner kroner.

- Det har været en del af planen, fordi vi har investeret, men nu hvor vi kan lægge vores fulde fokus på massage, håber vi også på at kunne øge omsætningen betydeligt, siger han og understreger:

- Det er selvfølgelig altid hårdt, når man må lukke noget, man havde høje forhåbninger til, men nu ser vi frem mod at kunne sætte skub i omsætningen og forhåbentligt udvide til resten af Europa inden længe.

