Kendt fra DR: Voldsom millionvækst

Joachim Latocha afviste et bud på 15 millioner kroner, da han medvirkede i 'Løvens hule'. Det virker i dag som en ganske god beslutning

- Det er ikke noget dårligt tidspunkt at være næsten 100 procent onlineforhandler i.

Sådan sagde Joachim Latocha, der tidligere har medvirket i 'Løvens hule' med skjortemærket Barons, da Ekstra Bladet i september talte med ham om firmaets regnskab og fremtid. Dengang spåede han en stor vækst - og det fik han i den grad ret i.

Virksomheden har netop afleveret regnskab for 2020, der viser en voldsomt vækst på alle parametre.

Ekstra Bladet har igen hevet fat i Joachim Latocha, og han er lykkelig for udviklingen.

- Det er fedt, at det går den vej, det gør. Det skal bare fortsætte, fortæller den glade skjorteentusiast og fortsætter:

- Corona har virket helt omvendt for vores forretning, fordi vi kun har haft én fysisk butik, som skulle lukkes. Og hele vores webshop blev klar, lige da der blev lukket ned.

Joachim Latocha har haft godt gang i biksen siden DR-programmet, der blev vist i januar 2020. Foto: Per Arnesen/DR

Bruttofortjenesten er mere end firedoblet til 7.485.352 kroner fra 1.688.560 kroner året før, mens driftsresultatet lyder på 5.040.208 kroner. Det er en vækst på godt fire millioner kroner i forhold til regnskabet inden.

- Vi vil fortsætte med at gøre det, vi er gode til. Nemlig at fokusere på et meget småt sortiment, der til gengæld er i høj kvalitet, siger Joachim Latocha.

Antallet af ansatte er fordoblet og lød sidste år på fire ansatte, mens udgifter til løn steg til 2.259.361 kroner fra 695.261 kroner året inden.

Egenkapitalen i Latron, der er selskabet bag Barons, lyder nu på 5.510.705 kroner.

I 'Løvens hule' forsøgte Jesper Buch at købe hele selskabet for 15 millioner kroner, men buddet blev prompte afvist af Joachim Latocha, der havde større forventninger til fremtiden.

- Jeg har ingen idé om, hvad der ville være sket, hvis Jesper Buch havde fået det dengang. Men jeg kan sige klart og tydeligt, at jeg virkelig er glad for, at han ikke fik det, fortæller Joachim Latocha til Ekstra Bladet.

I tidligere sæsoner af 'Løvens hule' har en lang række forskellige virksomheder været forbi løverne. Nogle af firmaerne har stor succes i dag, men der er også flere, der er gået konkurs.

