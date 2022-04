Kendt fra 'Løvens hule': Lukker og slukker

Iværksætterdrømmen er brast inden for lidt mindre end to år for Do Donuts-brødrene Samer og Thamer AlBayati samt Jasmin Abdallah.

Kagevirksomheden lukker både i Viborg, Holstebro og Aarhus, oplyser Mia Wagner til Ugeavisen. Wagner investerede en halv million kroner for 25 procent af Do Donuts, da stifterne formåede at charmere løvinden i DR's seneste sæson af 'Løvens hule'.

Men her et par måneder inde i samarbejdet vil der ikke blive langet flere donuts over disken.

- Do Donuts' stiftere har valgt at lukke forretningerne og indstille virksomhedens aktiviteter og vil bruge den næste tid på at afvikle virksomheden forsvarligt. Et manglende overskud på bundlinjen har udfordret driften, skriver Nordic Female Founders, Mia Wagners virksomhed, i en mail til mediet.

Mia Wagner var glad for både kage og virksomhed, dengang Do Donuts stillede op i 'Løvens hule' for at få hjælp til at udvikle den. Foto: Per Arnesen/DR

- Vi ærgrer os over, det fælles samarbejde ikke blev længere. En stor tak skal lyde til alle, der har handlet hos Do Donuts. Det har vi værdsat, lyder det videre.

Derudover tilføjer virksomheden, at de er i gang med at lukke for bestillinger på Do Donuts' hjemmeside, og at kunder, der har betalt for en bestilling, vil få deres penge tilbage.

Den første Do Donuts-butik åbnede i Østergade i slutningen af 2020, og siden da nåede brødrene at åbne yderligere to. Nu er kageeventyret slut.