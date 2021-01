Kendt fra 'Løvens hule': Taber en kvart million om måneden

Coronakrisen er dyr for RaskRask, der har valgt at holde lukket, selvom et hul i loven giver dem mulighed for at drive forretning

Tv-seerne kunne i starten af 2020 se Albert Iversen juble over en investering i DR-programmet 'Løvens hule', og så var det meningen, at der for alvor skulle gang i forretningen.

Nærmest lige efter ramte coronavirussen dog, og det betød, at Albert måtte lukke RaskRask, hvor kunderne kan få massører hjem til dem selv eller deres virksomheder, ned for en stund.

I øjeblikket er massage-platformen igen lukket efter regeringens tiltag, der skal forsøge at få coronasmitten ned. De nuværende coronaristriktioner blev torsdag aften forlænget til udgangen af februar, og dermed kan RaskRask se frem til at miste yderligere omsætning.

Som Ekstra Bladet og en række andre medier tidligere har fortalt, er der dog et lille smuthul i restriktionerne, der gør, at for eksempel frisører gerne må tage hjem i private hjem og yde deres service. Selvom det samme gør sig gældende for massører, har Albert Iversen alligevel valgt at lukke biksen ned.

- Vi ser det som et form for smuthul, som egentlig passer rigtig godt ind i vores koncept, men vi mener simpelthen ikke, at vi ville kunne forsvare det sundhedsmæssigt, for vi vil udsætte vores kunder og kære massører for en smitterisiko, siger Albert og fortæller, at de ikke har haft overvejelser om at holde åbent alligevel.

- Det har været vigtigt for os at vise, at vi også tager et samfundsansvar. Det er noget, der gør økonomisk ondt på den korte bane, men vi håber, at det kan skabe tillid for os som koncept, at vi ikke tager denne risiko og i stedet tænker på vores kunders og partneres sundhed.

- Men tror du overhovedet, I ville have kunder, hvis I nu valgte at åbne alligevel?

- Det ved jeg, at vi ville. Vi bliver dagligt kontaktet af kunder, der gerne vil have os ud, og der må vi takke pænt nej. Vi forstår godt, at mange har ekstra spændinger, fordi de arbejder hjemmefra, så vi oplever faktisk rigtig stor efterspørgsel - også fordi mange af vores kære kolleger jo er lukket ned af loven.

Koster en kvart million om måneden

Den nuværende nedlukning trækker dog tænder ud i firmaets regnskab, fortæller Albert.

- På platformen mister vi alt i alt omkring en million i omsætning per måned - og formentlig noget mere, siger Albert og fortæller, at størstedelen af de penge normalt går til massørerne, men for RaskRask koster nedlukningen mindst en kvart million kroner om måneden.

Omvendt sparer de lidt på udgifterne - selv om det langt fra er samme beløb.

- Vi har jo ingen udgifter til markedsføring. Vi har valgt, at vi ikke ville sende medarbejdere hjem på lønkompensation, og det er både, fordi medarbejderne gerne vil blive i stedet for at kede sig derhjemme, men også fordi vi har en masse udviklingsprojekter, som vi kan komme i gang med og lægge en masse fokus på.

Regeringens hjælpepakker dækker kun omkring 20 procent af RaskRasks tabte omsætning, fortæller Albert. Men han føler sig alligevel overbevist om, at virksomheden nok skal klare sig gennem krisen.

- Vi har truffet de beslutninger, der skal til for at sikre, at vi også står der på den anden side, siger han og peger blandt andet på nye tiltag med personlig træning og yoga online som noget, der hjælper med at holde forretningen kørende nu.

