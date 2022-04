Kendt fra Netflix-hit: Ramt af kræft

Clea Shearer fra Netflix-serien 'Get Organized with The Home Edit' har fået kræft

Clea Shearer fik 11. marts nyheden, som mange frygter.

Her blev hun nemlig diagnosticeret med brystkræft.

Det fortæller hun i et interview med People.

Clea Shearer, der blandt andet er kendt fra Netflix-hitserien 'Get Organized with The Home Edit', hvor hun sammen med veninden og kollegaen Joanna Teplin hjælper stjerner med at få styr på og reorganisere deres hjem, opdagede i februar nogle mistænkelige knuder i brystet, som hun fik tjekket.

- Jeg tror, jeg havde overbevist mig selv om - på grund af min alder, og fordi vi ikke har fortilfælde med brystkræft i min familie - at det nok ville være noget, men ikke at det ville være kræft, siger hun og fortsætter med at fortælle, hvordan det var at få diagnosen:

- Det er vildt at kigge i spejlet og fortælle dig selv, at mens du fysisk står der, så er du en person, der har kræft. Det er sindssygt at sige det højt. Det var virkelig skræmmende og meget, meget følelsesladet. På det tidspunkt vidste jeg ikke, hvilket stadie kræften var på, og jeg vidste ikke, om den havde spredt sig. Man befinder sig et pænt mørkt sted, indtil man får flere informationer, siger hun.

Operation venter

I første omgang skal Clea Shearer have fjernet begge sine bryster fredag, og derefter vil det vise sig, om hun også skal have kemo eller anden behandling mod sygdommen.

Shearer, der har to børn på otte og 11 år, er dog sikker på, at hun nok skal besejre sygdommen, uanset hvad det kræver.

- Jeg er en fighter. Hvis nogen kan knuse kræften, så er det mig. Jeg skal nok klare det her, slår hun fast.

Clea Shearer kan i øjeblikket opleves i en ny sæson af 'Get Organized with The Home Edit' på Netflix, hvor sæson to netop har haft premiere. I skrivende stund trender serien som nummer ti på den danske topliste.

Blandt de kendte medvirkende i første sæson var Reese Witherspoon, Khloé Kardashian, Eva Longoria og Neil Patrick Harris.