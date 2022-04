Kendt fra TV 2: Mistede otteårig søn

På med løbeskoene og afsted. Hver dag!

Det er med højt tempo og humør, vi kender 44-årige Anders Hauser, der netop nu kan ses som løbeglad familiefar i TV 2-programmet 'Min sindssygt sunde familie'.

Men for 13 år siden ramte en tragedie ham, da han mistede sin bare otteårige søn Emil. Det skriver ugebladet Ude og Hjemme.

Til Ekstra Bladet fortæller Anders Hauser, hvad der skete den december-dag, hvor Emil døde på vej fra skole.

- Emil boede i Jylland sammen med sin mor, mens jeg boede her på Sjælland. Først på eftermiddagen blev jeg ringet op, fordi han var blevet kørt ihjel, fortæller Anders Hauser.

Anders Hauser med familie. Fru Stephanie, Tobias, Theodor, Alfa, Elva og Elliot. Foto: TV 2

Den otteårige dreng havde gået ude i rabatten og blev i første omgang snittet af en bil, der kørte langt ude. Det resulterede i, at Emil faldt ud på vejen.

- Her kom en familiefar kørende og ramte ham. Han kunne intet gøre, siger Anders Hauser og fortæller, at Emil døde på stedet.

Det var drengenes mor, der ringede og fortalte om ulykken.

- Jeg gik totalt i panik og faldt om på gulvet. Min daværende kæreste kørte mig til Jylland, og vi kørte ud til ulykkestedet, hvor politiet stadig var i gang med deres undersøgelser, siger Anders Hauser, der ville tale med de personer, der havde været involveret i ulykken.

Ingen skyld og vrede

Det fik han i første omgang ikke lov til, men fik dog alligevel overtalt myndighederne til at skabe kontakt til familiefaren.

- Det var vigtigt for mig at tage den skyld, han kunne føle væk. Det var ikke hans skyld. Han kom bare forbi. Det kunne være sket for mig selv, siger Anders Hauser, der trods den ubærlige tragedie aldrig har følt vrede.

- I det første års tid ville jeg nogle gange have ønsket, at jeg var vred. Det er en følelse, man kan håndtere. I en periode ventede jeg på en efterreaktion, men den er aldrig kommet - måske fordi jeg har valgt at tale åbent om min sorg, siger Anders Hauser, der med tiden er begyndt at tale mindre detaljeret om sit tab.

- Det er ikke alle, der kan håndtere at snakke om døden. Det er et tabu, og selvom jeg godt kan tale om det, så respekterer jeg, at det kan være svært for andre, siger han.

Det er over 13 år siden, Anders Hauser mistede sin søn. Sorgen har fundet sin plads i ham, så det især er de gode minder, der fylder.

- På hans dødsdag 3. december er jeg altid lidt ved siden af mig selv. Jeg markerer det ikke på nogen bestemt måde, for det synes jeg vil fremhæve det negative. Til gengæld tænder jeg lys på hans fødselsdag og tænker på alle de gode ting, vi nåede at have sammen.

Emil ville være fyldt 23 år på fredag.

Ud over at mindes sin søn, så skal Anders Hauser ud at løbe, som han gør alle andre dage.

Som man kan se i TV 2-programmet løber både han og fruen Stephanie og deres fælles og sammenbragte børn hver evig eneste dag. Det er en kæmpe glæde i den 44-årige familiefars liv.