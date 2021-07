Kendt fra tv: Dolores Avery er død

Morddømte Steven Avery, der er kendt fra Netflix-succesen 'Making a Murderer', går lige nu igennem en stor sorg.

Én dag inden sin fødselsdag har han nemlig mistet sin mor, Dolores Avery, der sov ind tirsdag morgen lokal tid - 83 år gammel.

Det bekræfter Steven Averys advokat, Kathleen Zellner, i et tweet.

Her kan du hurtigt få en fornemmelse serien.

'Skæbnen har vist sit grimme ansigt endnu engang over for Steven Avery lige inden hans fødselsdag i morgen; hans mor Dolores Avery døde klokken 06.50. Han har brug for jeres støtte mere nu end nogensinde før', skriver hun i tweetet.

I et andet tweet mindes hun ligeledes Dolores, som hun har lært godt at kende de seneste år efter hendes samarbejde med Steven Avery.

'Søde Dolores Avery havde altid et sødt ord til os. Hun elskede sin familie, og hun levede for den dag, Steven ville blive løsladt, og hun stoppede aldrig med at tro på, at han var uskyldig. Hendes sjæl og dedikation vil opretholde os. Steven ved, at hun vogter over ham', lyder det i tweetet.

Steven Averys bror Earl fortæller til TMZ, at Dolores har været på hospice i tre uger, før hun sov ind som følge af demens. Han forklarer videre, at Dolores ikke har set eller talt med Steven i omkring otte måneder som konsekvens af sin sygdom.

Dolores Avery led af demens og blev 83 år. Foto: Netflix

Værste mareridt

Til TMZ fortæller Steven Avery, at det er en stor sorg for ham at miste sin mor.

'At miste mine forældre, før jeg bliver løsladt, har altid været mit værste mareridt. Nu er det sket. Jeg er bekymret for, at min far ikke vil være i live til at se mig som en fri mand', siger han og fortsætter:

'I dag mistede jeg den person, som jeg ønskede allermest at tage mig af og give et bedre liv, når jeg er fri. Jeg kan ikke beskrive den smerte, det er at miste min mor', siger han.

Dolores døde bare en dag inden, Steven Avery fyldte 59 år.

Her ses Steven Avery med sine forældre. De har altid troet på hans uskyld. Foto: Netfli

Dømt for mord

Steven Avery og hans nevø Brendon Dassey blev tilbage i 2005 dømt for at have dræbt den kvindelige fotograf Teresa Halbach, efter politiet fandt dele af hendes jordiske rester ved et ildsted bag Avery-familiens ejendom.

Steven blev i 2007 idømt fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse for mordet.

I 2016 tog Zellner hans sag for at bevise hans uskyld. Hun er af den overbevisning, at politiet har 'framet' ham, og både hun og Steven Avery holder fast i, at Avery er uskyldig.

I øjeblikket kæmper Zellner for at få godkendt en ny retssag for Avery, efter nye vidner angiveligt er kommet på banen. Om det lykkes, vides endnu ikke.