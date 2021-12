Kendt radiovært er gravid

Iben Maria Zeuten venter sig, og skal have barn nummer to i det nye år

Journalist og radiovært Iben Maria Zeuten skyder nytåret ind med en glædelig nyhed.

På sin Instagram-profil har hun nemlig delt et billede af sin gravide mave, som Ekstra Bladet har fået lov til at dele.

Zeuten har dog ikke yderligere kommentarer til sin graviditet.

'Jeg har så mange tanker om det humane sundhedssystem og deres inhumane vilkår, om feminisme overfor moderskab, om styrke og mildhed, om hormonbetingede tvangstanker og frygt, om at være mindre og mere sårbar end man har lyst til, om at skabe liv i en pandemisk tid og om frygten ved at se direkte ind i sin egen biologi og i den grad om den store kærlighed og den store lykke,' skriver den vordende mor.

'Men nu ruger jeg færdigt i mørket og det gryende lys, og bringer en nytårsskål for kroppen og én til for verdens mest almindelige mirakel. Barnet. Tak for i år og tak fordi I følger og forsøger at forstå'.

Kom på danskernes læber

Den 36-årige radiovært bliver i det nye år dermed mor til to, da hun i forvejen har sønnen, Kaj, på syv år.

Hun venter sig med sin kæreste, Søren Larsen, der også er journalist.

Iben Maria Zeuten har i mange år været en eftertragtet radio- og podcastvært.

Hun kom for alvor på danskernes læber, da hun under et interview fik skuespilleren Ghita Nørby til at gå amok.

En sag, der blev vidt beskrevet i medierne tilbage i marts 2019.

