Kendt skuespiller fyret efter coronabrøler

Den amerikanske tv-serie 'The Young and the Restless' skal finde en ny mand til rollen som Ashland.

Skuespiller Richard Burgi fortæller i en story på Instagram, at han er blevet fyret fra serien på grund af en coronabrøler. Kort fortalt var han hjemme ved familien i løbet af julen, og efterfølgende testede han positiv for coronavirus.

Derefter tog han - ifølge ham selv - fem dages isolation, som de amerikanske sundhedsmyndigheder i slutningen af december anbefalede. Det havde tidligere været ti dage, og de regler brugte de stadig på 'The Young and the Restless', da han vendte tilbage på arbejde.

Det fandt han dog først ud af, da det var for sent.

'Så jeg brød uforvarende corona-reglerne,' siger Richard Burgi på Instagram.

Flere medier - heriblandt People og Deadline - har fået bekræftet, at skuespilleren ikke længere er en del af serien på grund af brud på corona-reglerne.

- Jeg havde det forfærdeligt med det. Og det har jeg stadig. Det går mig meget på, men det er sådan, det er. Jeg respekterer seriens beslutning. De gør det bedste, de kan - det gør vi alle, siger han.

Richard Burgi har medvirket i en lang række populære tv-serien - blandt andet er han kendt for rollen som Karl Mayer i 'Desperate Housewives'.

Det bliver nu i stedet Robert Newman, der skal spille Ashland.