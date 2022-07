Kendt slot i flammer

Der udbrød onsdag brand i Wrotham Park i South Mimms, Hertfordshire, knap 30 kilometer nord for Londons centrum. Det skriver flere britiske medier.

Branden opstod i en staldbygning, der er opført i umiddelbar forlængelse af hovedhuset.

Video og billeder fra stedet viser slottet indhyllet i røg og voldsomme flammer på den ene side.

Der blev sendt otte brandbiler og 40 brandfolk til stedet onsdag klokken 15.34.

- Brandmænd fra både Hertfordshire Brand & Redning og London Brandvæsen arbejdede hårdt for at begrænse branden og forhindre den i at sprede sig til hovedbygningen, hvilket var vores største bekymring, siger brandmand Keith Harland til Metro.

Wrotham Park Hall blev opført i 1754 til den fjerde søn af admiral George Byng. Slottet blev brændte ned til grunden i 1883 og derefter genopført i en tro kopi.

Bridgerton-familien poserer foran Aubrey Hall, som i virkeligheden hedder Wrotham Park Hall. Foto: Netflix

Annonce:

Ejendommen kan opleves i flere film og serier, blandt andet 'The King’s Man', 'Downton Abbey' og 'Bridget Jones’s Diary'. Og i Netflix-serien 'Bridgerton' bruges Wrotham Park som overklassefamilien Bridgertons sommerresidens, Aubrey Hall.

Optagelserne til seriens tredje sæson er i øjeblikket i gang, men det vides ikke, om de bliver påvirket af branden, som ikke spredte sig til hovedhuset.

Du kan se billeder fra branden på Daily Mails hjemmeside.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladets underholdningsredaktion guider dig til sommerens bedste streamingoplevelser.