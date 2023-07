Kendt vært flået af skærmen efter grove anklager

En profileret vært på britiske BBC er blevet suspenderet og pillet af skærmen efter anklager om, at han skulle have betalt en teenagepige for at sende ham flere billeder af seksuel karakter.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Sun og BBC selv.

Ifølge anklagen skulle værten have betalt teenagepigen, der i dag er 20 år, 'flere tusinde pund' for at sende ham billeder, siden hun var 17 år gammel.

Sagen er kommet frem i offentligheden, efter teenagepigens mor har valgt at fortælle sin historie til The Sun. 19. maj valgte hun at klage til BBC, men ifølge teenagepigens mor er der intet blevet gjort siden.

Ifølge familien har sagen haft store konsekvenser for pigen, der i tiden efter episoderne med tv-værten har udviklet et stofmisbrug.

- Når jeg ser ham på tv, får jeg kvalme. Jeg bebrejder denne BBC-mand for at ødelægge min datters liv. Han har taget min datters uskyld og givet hende penge, så hun kunne købe stoffer, som potentielt kunne slå hende ihjel, lyder det fra moren, der er anonym, i et interview med mediet.

Ser på det med alvor

Hos BBC udtaler en talsperson, at de ser på anklagerne med stor alvor.

'Vi ser på alle anklager med stor alvor, og vi har flere processer i gang for at handle på dem', lyder det.

'Hvis vi modtager information, der kræver større undersøgelse, så vil vi gøre det. Det inkluderer aktivt at forsøge at tale med dem, der har kontaktet os for at få flere detaljer og en forståelse for situationen. Hvis vi ikke får svar eller det ikke lykkes os at få kontakt, kan det gøre, at vores mulighed for at forfølge sagen bliver sværere, men det betyder ikke, at vi stopper.

'Hvis der på ethvert givent tidspunkt kommer ny information - også via aviser - vil vi handle på det med det samme på linje med vores interne retningslinjer'.

Katie Razall, der er kulturredaktør på BBC, fortæller samtidig, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål i sagen - herunder hvordan familiens klage er blevet håndteret.