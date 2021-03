Kevin Costner: Onde mennesker har en fordel

Det ligger dybt begravet i de amerikanske rødder, at vold og magt kan betale sig. Det har foregået lige siden, tredjerangs europæere flygtede til 'den frie verden' fra undertrykkende monarker og regeringer og efterfølgende udforskede det uberørte land mod vest.

Det mener Hollywood-stjernen Kevin Costner.

- USA blev rodfæstet i våben, da der blev gjort krav på landet.

- Europæerne fandt ud af, at hvis de var hårde nok, hvis de var onde nok, kunne de selv blive jordejere. De kunne regere deres eget kongerige i den udstrækning, de kunne forsvare det, siger 66-årige Kevin Costner i et interview med Ekstra Bladet.

Skyr ingen midler

Interviewet sker i forbindelse med lanceringen af streamingtjenesten Paramount+, hvor Kevin Costner kan opleves som ranch-ejer John Dutton i serien 'Yellowstone'.

En slags nyfortolkning af de hændelser, der tidligere sendte indianerne på flugt, men nu er det i stedet nutidens jordbrugere, der presses ud af storkapitalen. Og heller ikke John Dutton skyr nogen midler i forsøget på at redde sin gård med tilhørende land.

Det er en fortælling indeholdende korrupte politikere, udspekulerede drab, familiefejde, dybt tragiske hemmeligheder, terror, et undertrykt folk og generelt bare ondskab i sin reneste form.

- Mennesker, der mobber, rager til sig og stjæler, har altid en fordel over andre mennesker, siger Kevin Costner med henvisning til både grundlæggelsen af USA og begivenhederne i 'Yellowstone'.

Venter for længe

- Gode mennesker venter for længe, når de er omringet af ondskab, fordi de næsten ikke kan tro, hvad der foregår. Det vil John Dutton ikke være med til, så han slår tilbage med dobbelt kraft.

Derfor prøver Dutton også at oplære en af sine sønner til at blive så ond, at han kan vinde over ondskaben.

- Civiliserede personer har altid haft et problem med sociopater. De nikker, som om de forstår, hvad du siger; at du giver mening. Men de er fuldstændig ligeglade, og deres eneste intention er at tage, hvad du har, siger Costner.

Kevin Costner som John Dutton flankeret af sit cowboy-crew. Pr-foto

Ikke kun ondskab

Men 'Yellowstone' er også en voldsom flot fortælling fra et af de mest naturskønne områder i USA og et og til tider kærligt indblik i jobbet og livsstilen som cowboy på en kvægfarm.

- Det er stadig et normalt erhverv, men antallet daler, fordi store firmaer tror, de kan overtage. Men det kan de ikke, siger Kevin Costner.

- At drive kvæg er en kunstform, ligesom landbrug er det. Og ja, de store firmaer har overtaget landbrug og mange små er lukket, men at drive kvæg på hesteryg foregår stadig i USA. Ikke i samme omfang som før, men det sker stadig hver dag.

Det vil være muligt at streame de tre første sæsoner af 'Yellowstone' på Paramount+, der lanceres i Danmark 25. marts.

