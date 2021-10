Kikser totalt

Emil kæmpede en brav kamp for at finde ordene i tirsdagens afsnit af 'Paradise Hotel'

Det så ikke kønt ud, da Emil skulle forsøge sig med en salgstale overfor den nye pige på hotellet.

23-årige Sofia havde nemlig fået til opgave at vælge sig en partner mellem Chris og Emil.

Men den ellers simple opgave var ikke så lige til for 24-årige Emil.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at situationen kom fuldstændig bag på ham, da han lå og sov på solo, og at han i øjeblikket havde svært ved at få samlet tankerne.

- Jeg lå faktisk og halvsov og blev enormt forvirret. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Så jeg endte med ikke at sige noget. Jeg synes normalt, at jeg er veltalende og har styr på tingene. Men klappen gik totalt ned.

Foto: Nent Group Danmark

Jeg var underlig

Og den nye gæst var bestemt heller ikke imponeret over Emils salgsevner, da samtalen ender ud i en lettere akavet stemning.

Men ifølge Emil var det dog lettere sagt end gjort, da tankerne konstant kører rundt i hovedet på en, når man befinder sig på på hotellet.

- Jeg har tænkt situationen igennem utallige gange efterfølgende. Jeg har faktisk ingen idé om, hvad der skete. Jeg skulle bare have gjort alt det modsatte af, hvad jeg gjorde. Jeg var jo total underlig, griner han.

Du kan se, hvordan det går Emil og resten af de nye deltagere i sæson 18 af 'Paradise Hotel' på Viaplay.

